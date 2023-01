Wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska przekazał PAP, że w przyszłym tygodniu, w czwartek odbędzie się posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów, który ma zająć się projektem zmian w Prawie energetycznym.

"Jeśli projekt zmian w Prawie energetycznym zostanie przyjęty, to kolejnym tygodniu - w zależności od kalendarza pracy Rady Ministrów - zostanie on wprowadzony pod obrady rządu i następnie do Sejmu. Myślę, że w tym kwartale, jeśli nie do końca pierwszego kwartału, to na początku drugiego kwartału w kwietniu ta ustawa trafi pod obrady, tak, aby mogła wejść w życie w tym roku" - poinformował Zyska.

Wiceminister wskazał, że do Prawa energetycznego wprowadzonych zostanie szereg przepisów, które dotyczą wodoru.

Podkreślił, że pojawi się m.in. sama definicja wodoru, jako "nośnika energii, jako paliwa, jako surowca energetycznego, bo dla różnych celów będzie on inaczej zdefiniowany". "Wodór interesuje nas w kontekście systemu elektroenergetycznego, jako ekwiwalent energii, który będzie bilansował krajowy system energetyczny. Wodór chcemy magazynować w dużych zbiornikach jak kawerny solne, ale także w mniejszych zbiornikach, cysternach, które będą przewozić ten wodór na odległość" - wymienił Zyska.

Dodał, że na etapie projektu jest też opracowywany system wsparcia, pomocy publicznej dla projektów związanych z wytwarzaniem tzw. zielonego wodoru.

"Tutaj chcemy stworzyć podobny system, jaki ma OZE, czyli kontrakt różnicowy na wytwarzanie zielonego wodoru, tak, aby stworzyć opłacalność produkcji tego nośnika energii" - stwierdził Zyska. Kontrakt różnicowy to kontrakt między sprzedającym i kupującym, który zakłada, że sprzedający zapłaci różnicę między wartością danych aktywów w dniu wykonania kontraktu, a ich wartością w dniu zawarcia kontraktu. Jeśli różnica jest ujemna, to różnicę płaci kupujący sprzedającemu.

Zyska poinformował również, że równolegle z pracami dotyczącymi Prawa energetycznego prowadzone są też prace nad projektem nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego.

"Tam znajdują się bardzo ważne przepisy, można powiedzieć krytyczne z punktu widzenia rozwoju sektora gospodarki wodorowej, mianowicie wykorzystanie zasobów geologicznych takich jak kawerny solne na cele magazynowania wodoru. Polska ma unikalny potencjał w tym zakresie na tle innych państw Europu i świata" - zaznaczył wiceminister, dodając, że "zależy nam na tym żeby w tej kadencji Sejmu te akty prawne zostały przyjęte. "One są kluczowe z punktu widzenia rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce" - podkreślił.

W ocenie Zyski Polska może być "energetycznym spichlerzem Europy".

"Mamy taki zasób, co do pojemności magazynowania wodoru w kawernach solnych, że te magazyny mogą stabilizować system energetyczny nie tylko w Polsce, ale w sporej części Europy. Może to służyć państwom nadbałtyckim, państwom Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Południowej. Polska może być centrum związanym z nowym europejskim systemem energetycznym. Dzisiaj o tym rozmawiamy, planujemy. Ważne jest, żeby już podejmować działania" - podkreślił wiceminister.

Wskazał, że bardzo istotne będą fundusze europejskie przeznaczone na ten cel, "aby móc zacząć od realizacji projektów pilotażowych chociażby przez firmę Gas Storage Poland (PAP - operator magazynów gazu - spółka udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych gazu), czy też inne firmy (...) by przygotować projekty pilotażowe zobaczyć jak to funkcjonuje, a potem w skali przemysłowej duże instalacje".

Zyska dodał, że w niedługim czasie w polskich miastach będą powstawać stacje tankowania wodoru.

"Zostały podpisane umowy między NFOŚiGW, a chociażby firmą PKN Orlen, która otrzyma dofinasowanie na budowę stacji tankowania wodoru. Wiele miast w Polsce dostało dotacje na zakup autobusów z napędem wodorowym. m.in. Poznań, Bytom, aglomeracja Śląsko-Zagłębiowska, Wałbrzych, czy inne duże miasta, które chcą tworzyć transport zero emisyjny w oparciu o napędy wodorowe" - wskazał wiceminister.

Zwrócił uwagę, że Polska staje się centrum europejskim, jeśli nawet nie światowym produkcji autobusów elektrycznych i wodorowych.

"To znane marki Solaris, NesoBus, Autosan, jest jeszcze kilka podmiotów, które przygotowują się do tego, żeby już powstały prototypy, żeby produkować autobusy z napędem wodorowym i one będą trafiać nie tylko na polski rynek, ale na ulice miast europejskich i na całego świata" - powiedział Zyska.

Nowelizacja Prawa energetycznego ma uregulować także m.in. kwestie związane z przesyłaniem wodoru poza sieciami gazowymi.

Unormowane mają być również zasady koncesjonowania działalności związanej z wodorem oraz zasady funkcjonowania sieci wodorowych. Projektowane zmiany wprowadzają też definicję instalacji magazynowania wodoru. Umożliwi to stworzenie magazynu, łączącego w sobie magazyn energii elektrycznej i magazyn paliw gazowych.

W projekcie zmian zaproponowano także, aby instalacje do oczyszczenia wodoru były realizowane czasowo - do 2030 roku - jedynie w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych i nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę.

Ponadto wprowadzone mają być systemowe mechanizmy wsparcia prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej z zakresu technologii wodorowych. W ramach NCBR ma być powołany organ odpowiedzialny za przydzielanie środków na działalność B+R w tym obszarze. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

