Pierwotny plan PiS zakładał uchwalenie nowelizacji ustawy o SN jeszcze w tym tygodniu, a resort funduszy był gotów z wysłaniem do Brukseli pierwszego wniosku o płatność nawet przed końcem roku. Scenariusz rządu zakładał, że w ciągu dwóch miesięcy Komisja oceni polski wniosek i równocześnie wejdzie w życie ustawa o SN. W takim przypadku pieniądze z KPO mogłyby napłynąć na przełomie I i II kw.

Jak informuje Komisja Europejska, państwa członkowskie mogą zdecydować, kiedy złożyć wnioski o płatność, chociaż taką możliwość mają tylko dwa razy w roku. To oznacza, że tegoroczne „okienka” już nam przepadły. W związku z tym harmonogram działań, chcąc nie chcąc, musi ulec zmianie. – Jeżeli nie złożymy wniosku do końca roku, a zrobimy to później, na płatność możemy liczyć najwcześniej pod koniec półrocza – mówi Andrzej Halicki, europoseł PO.