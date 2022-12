W szkoleniu wzięło udział 20 funkcjonariuszy z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Szkolenie zostało przeprowadzone przez specjalistów z polskiego oddziału BAT oraz ekspertów ze związanego z tą firmą eSmoking Institute w Poznaniu.

- Tego typu przedsięwzięcia to wyraz naszego trwałego, wieloletniego zaangażowania we wsparcie służb celnych w walce z szarą strefą. Dynamiczny rozwój nowych kategorii produktów nikotynowych oraz stale zmieniająca się technologia powoduje, że skuteczne przeciwdziałanie nielegalnym praktykom musi być poparte zarówno wiedzą teoretyczną, jak i praktyczną. Dlatego doświadczenia ekspertów zajmujących się kwestiami prawnymi, badaniami laboratoryjnymi i naszą wiedzą rynku alternatyw tytoniowych, którymi mogliśmy się podzielić, wydają się tu jak najbardziej potrzebne. Oferowanie produktów z przemytu lub unikanie opodatkowania podatkiem akcyzowym powoduje z jednej strony straty dla producentów legalnych wyrobów, ale z drugiej strony - bolesny uszczerbek dla budżetu państwa. Nie bez znaczenia pozostaje również zagrożenie zdrowia dla użytkowników po nie sięgających. Często trafiające do Polski papierosy elektroniczne i liquidy nie spełniają podstawowych norm czystości chemicznej czy też bezpieczeństwa produktu – mówi Tomasz Barys, szef działu prawnego BAT w Polsce.

- Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony naszych funkcjonariuszy, a zdobyta wiedza przyczyni się do zwalczania i przeciwdziałania przestępczości w zakresie przemytu papierosów.

Co istotne, poruszony został również temat nowych kategorii i identyfikacji nielegalnych produktów nikotynowych, co w znaczny sposób usprawni nasze działania – dodaje rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku, st. asp. Sebastian Pakalski

Skuteczna walka ze zorganizowaną przestępczością tytoniową przyczynia się również do ograniczania strat budżetów innych państw Europy i Skandynawii. Eksperci z BAT zadeklarowali otwartość dla dalszego wspierania merytorycznego służb celnych w zakresie wymiany doświadczeń i wiedzy w obszarze przeciwdziałania nielegalnemu obrotowi wyrobów tytoniowych.