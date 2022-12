Pod koniec ub.r. w Polsce było 2015 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej. To o 164 więcej niż w 2020 r. i o 178 niż w 2019 r. Dysponowały one 127,3 tys. miejsc. To oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 8 tys. (a do 2019 r. – o 8,4 tys.).