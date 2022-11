Senackie komisje nie zaproponowały we wtorek poprawek do ustawy o kooperatywach mieszkaniowych, która ma ułatwić realizację inwestycji mieszkaniowej w formule kooperatywy. Ustawa zmienia też zasady programu Mieszkanie bez wkładu własnego, co ma zwiększyć jego dostępność.

Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych zakłada, że grupa co najmniej trzech osób fizycznych, które są stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej albo umowy spółki cywilnej, będzie mogła wspólnie zrealizować inwestycję mieszkaniową. Reklama Senackie komisje infrastruktury oraz samorządu terytorialnego nie zgłosiły na wtorkowym posiedzeniu poprawek do ustawy. Proponowane przepisy zakładają, że działanie w formule kooperatywy mieszkaniowej nie będzie mogło być przedsięwzięciem inwestycyjnym nastawionym na sprzedaż nieruchomości i zysk. Członkowie kooperatywy mieszkaniowej albo spółdzielnia mieszkaniowa będą mogły ubiegać się o nabycie nieruchomości od gminy. Gmina będzie mogła rozkładać należności za nabycie nieruchomości na raty oraz stosować bonifikaty od ceny nieruchomości. Będzie też mogła ubiegać się o grant na infrastrukturę, jeśli udzieli kooperatywie lub spółdzielni bonifikaty. Reklama Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym ma zmienić nazwę na ustawę o rodzinnym kredycie mieszkaniowym. Wprowadzono w niej modyfikacje, które mają poszerzyć grono osób uprawnionych do gwarancji BGK wkładu własnego i tzw. spłaty rodzinnej. Po zmianie przepisów z programu będą mogli skorzystać kredytobiorcy bez wkładu własnego albo z wkładem własnym nie wyższym niż 200 tys. zł i nieprzekraczającym 20 proc. kwoty wydatków, na który kredyt jest udzielany, a w przypadku kredytu o stałej lub okresowo stałej stopie procentowej - nieprzekraczającym 30 proc. Maluch Plus: Rząd ogłosi nową odsłonę programu Zobacz również Jeśli kredytobiorca ma wkład własny niższy niż 20 proc., gwarancją BGK będzie mogła być objęta także brakująca część wkładu. Podniesiono też współczynnik, który służy do wyliczania maksymalnej ceny metra kwadratowego kwalifikującej się do skorzystania z programu. Ustawa będzie rozpatrywana na bieżącym posiedzeniu Senatu. Ma wejść w życie 1 marca 2023 r.(PAP)