Jak mówił w poniedziałek w Polsat News minister rozwoju i technologii, "zmiana KPO jest możliwa". Pytany czy można renegocjować kamienie milowe Waldemar Buda odpowiedział: "Tak, można renegocjować całe KPO, można go otwierać". Dopytywany, czy była próba ze strony Polski renegocjowania kamieni milowych wskazał: "Nie, absolutnie, nie słyszałem o czymś takim".

Szef MRiT dodał, że wiele państw chce wnioskować o renegocjowanie KPO, "bo z punktu widzenia wojny np. niektóre elementy są niewykonalne" - natomiast jeszcze "takiego otwarcia nie było żadnego KPO".

Buda zwrócił uwagę, że "my mówimy o tym, żeby KPO dzisiaj zrealizować zgodnie z intencją, jaka nam przyświecała podczas negocjacji". "Z KPO jest tak jak z długiem, czekamy na jego spłatę. Też szukamy ugodowego rozwiązania sprawy, czyli rozmawiamy w tej sytuacji z dłużnikiem. Mam nadzieję, że na ugodzie to się zakończy" - powiedział.

Zdaniem ministra "my te pieniądze mamy, wynika to z traktatu, wynika z KPO, wynika to z rozporządzenia; nie są nam wypłacane".

Buda wskazał na rolę ministra ds. europejskich Szymona Szynkowskiego vel Sęka, "który ustala, jakie są styczne punkty, gdzie jeszcze jest ta nić porozumienia, o której możemy dyskutować". "I wtedy, jeżeli to będzie musiało się przełożyć na jakąś legislację, to wtedy będzie to pytanie (...) czy będziemy mieli jedność w naszym obozie, żeby ją przeprowadzić, wtedy taka dyskusja może być dość twarda" - powiedział.

"Musimy też ustalić dokładnie w czym rzecz, czy rzeczywiście Komisja (Europejska - PAP) chce tutaj porozumienia. Trwają dyskusje, myślę, że niebawem będziemy to wiedzieć" - dodał Waldemar Buda.

