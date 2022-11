W apelu o wspólną listę wyborczą, zatytułowanym "Będzie nas 10 milionów" jego sygnatariusze podkreślają, że "Polska pod rządami prawicy została całkowicie zdewastowana zarówno w wymiarze gospodarczym, systemowym, jak duchowym", a także, że "stała się zakładnikiem czy wręcz własnością jednej formacji politycznej i ideologicznej". Stąd "konieczna jest wielka zmiana".

"Do tego, by móc przeprowadzić niezbędne reformy zaczynając od odbudowy porządku prawnego, po stworzenie silnej, odpartyjnionej gospodarki, potrzebna jest jedna lista wyborcza. Jest politycznym i moralnym nakazem, by partie opozycyjne zdołały ową wspólną listę wyborczą powołać i odnieść zdecydowane zwycięstwo nad PiS. To zwycięstwo jest z pewnością możliwe. Jednolity blok wymaga jeszcze jednego: ruchu obywatelskiego, wsparcia licznych, niezależnych środowisk zawodowych, społecznych" - czytamy apelu.

"Nie chodzi tylko o zastąpienie jednej formacji nową, nawet formacją o dobrych demokratycznych intencjach. Chodzi o przemyślany i ugruntowany w społecznej debacie program, którego podstawą jest odbudowa państwa prawa" - podkreślają sygnatariusze apelu.

Według nich "władza musi wrócić do ludzi i stać się dla nich przejrzysta". "Program powstanie i będzie wiarygodny, gdy będą stać za nimi realne społeczne siły, doświadczenia zawodowe i intelektualne wielu poważnych grup społecznych oraz opinia publiczna" - głosi apel.

"Powstanie obywatelskiego ruchu wspierającego wspólną listę i porozumienie partii opozycyjnych jest dzisiaj niezbędne. Tym bardziej oczekiwane, im bardziej autokratyczna i antyobywatelska władza buduje się na naszej bezsilności i frustracji" - uważają sygnatariusze.

"W ten sposób myśli wiele Polek i Polaków. Wzywamy wszystkich do wzajemnego porozumienia, wspólnej listy wyborczej partii demokratycznych, do tworzenia ruchu obywatelskiego tak, jak to było przy tworzeniu Sierpniowej Solidarności" - podkreślono.

Pod apelem jest 447 podpisów, w tym m.in. prof. Leszek Balcerowicz; dziennikarz Seweryn Blumsztajn; b. szef ABW, gen. Krzysztof Bondaryk; b. szef KRRiT Jan Dworak; satyryk, opozycjonista w czasach PRL Jacek Fedorowicz; opozycjonista w PRL Władysław Frasyniuk; historyk prof. Andrzej Friszke, pisarz Józef Hen, reżyserka Agnieszka Holland; opozycjonistka i więźniarka polityczna PRL Ewa Hołuszko; aktorka Krystyna Janda; aktorka Maja Komorowska.

Są to także: b. poseł Krzysztof Janik; b. poseł i b. minister Ryszard Kalisz; b. poseł Krzysztof Król; socjolog, prof. UW Ireneusz Krzemiński; b. minister Waldemar Kuczyński; aktor Olgierd Łukaszewicz; reżyser Krzysztof Materna; Wojciech Onyszkiewicz – b. członek KOR i KSS "KOR".

Wśród sygnatariuszy apelu znaleźli się też: b. dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie prof. Andrzej Rottermund; Izabela Sariusz-Skąpska ze Stowarzyszenie "Rodzin katyńskich"; aktor Andrzej Seweryn; socjolog, prof. UW Paweł Śpiewak; filozofka, publicystka Magdalena Środa; pisarz Mariusz Szczygieł; Cezary Szczylik – onkolog, prof. nauk medycznych; dziennikarka, pisarka Małgorzata Szejnert; politolog, ekonomista prof. Henryk Szlajfer (uczestnik wydarzeń marca 1968 - PAP); b. poseł, socjolog Jacek Szymanderski; prawnik; b. poseł Jacek Taylor; Wanda Traczyk-Stawska – nauczycielka, żołnierz Powstania Warszawskiego; Anna Trzeciakowska – tłumaczka, anglistka, sanitariuszka AK; pisarka Magdalena Tulli, opozycjonistka w PRL Ludwika Wujec; scenograf Krystyna Zachwatowicz-Wajda; aktor Wiktor Zborowski. (PAP)

