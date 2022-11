Z naszych rozmów wynika, że jeszcze kilka godzin po eksplozji wywołanej przez rakietę rosyjskiej produkcji pod uwagę brano co najmniej trzy hipotezy. Pierwsza z nich zakładała, że to – celowy lub nie – atak sił rosyjskich, dążących do eskalacji konfliktu w Ukrainie. Drugi wariant mówił o rosyjskiej rakiecie, która nie została skutecznie zestrzelona przez siły zbrojne Ukrainy (co mogło wpłynąć na jej dalszą trajektorię). Trzecia opcja zakładała, że może to być rakieta, wystrzelona przez ukraińskie systemy obrony, która miała na celu zestrzelić rosyjski pocisk, ale z jakichś względów (wskutek pomyłki ludzkiej czy technicznej) spadła na terytorium Polski.