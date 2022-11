Po drugie polskiego nieba bronią obecnie systemy przeciwrakietowe i przeciwlotnicze, zarówno sojuszników, jak i te polskie. Tuż po agresji Rosji na Ukrainę Amerykanie przysłali do Polski przeciwrakietowy system Patriot, który stacjonuje w rejonie lotniska Rzeszów-Jasionka będącego ważnym punktem logistycznym w dostarczaniu pomocy obrońcom. Jego zadaniem jest bronić południowo-wschodniej rubieży Polski przed pociskami przeciwnika. Z kolei Brytyjczycy przysłali do nas żołnierzy z 16 Pułku Królewskiej Artylerii i system przeciwlotniczy Sky Sabre. Za to Polacy dysponują wiekowymi już zestawami przeciwlotniczymi S-125 Newa. W przypadku, gdyby pocisk czy samolot przeciwnika wszedł w przestrzeń nad Polską, jest duża szansa, że któryś z tych systemów by go unieszkodliwił. Gdyby był to jednak np. samotny strzelec z wyrzutnią Buk, który strzeliłby do cywilnego samolotu nad północno-wschodnią Polską, to szanse obrony statku powietrznego byłyby minimalne.