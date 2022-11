We wtorek Elżbieta Witek spotkała się z przewodniczącą Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Marketą Pekarovą Adamovą.

Reklama

Po spotkaniu marszałek Sejmu wskazała, że rozmowa pokazała, iż "mamy to samo spojrzenie na sprawy związane z wojną na Ukrainie". "To jest temat, który teraz dominuje wszystkie spotkania. Na naszym spotkaniu to też był temat dominujący" - poinformowała Witek.

"Jesteśmy państwami, które są wiodące w udzielaniu pomocy walczącej Ukrainie i to zarówno w wymiarze militarnym, ale także humanitarnym, politycznym i dyplomatycznym. Jesteśmy przykładem i pokazujemy, na czym polega prawdziwa solidarność, na czym polega nie tyle mówienie o solidarności i pomocy, ale realne jej udzielanie. To nas łączy" - zauważyła marszałek Sejmu.

Reklama

W ocenie Witek "pokazaliśmy w sytuacji niezwykle trudnej, że relacje polsko-czeskie są oparte na bardzo mocnych podstawach". "Kiedy nadszedł czas próby pokazujemy, że nie różnimy się w ocenie wojny na Ukrainie oraz też co do sposobów pomocy udzielanej uchodźcom i bezpośrednio tam, na Ukrainie" - podkreśliła.

Reklama

Witek przypomniała, że Czechy sprawują obecnie prezydencję w Unii Europejskiej. Marszałek Sejmu zwracała uwagę, że polsko-czeską współpracę na płaszczyźnie parlamentarnej, która - jak mówiła - rozwija się znakomicie m.in. za sprawą grupy przyjaźni polsko-czeskiej.

"Jest bardzo wiele obszarów, w których Polska i Republika Czeska mogą współpracować. Mówiłyśmy o kryzysie energetycznym, mówiłyśmy o tym, że możemy sobie nawzajem pomóc, mówiłyśmy o interkonektorze, który może połączyć Polskę i Czechy oraz pomóc w ten sposób w dostawie gazu LNG" - mówiła Witek.

Przekazała też, że przewodniczącą Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej była zainteresowana polskimi planami budowy elektrowni atomowych. "W Czechach są także dwie (elektrownie atomowe) i to jest źródło (energii) ekologiczne i przyszłościowe patrząc na obecna sytuację geopolityczną" - powiedziała marszałek Sejmu.

Marketa Pekarova Adamova podkreśliła również znaczenie polsko-czeskiego sojuszu m.in. w kontekście rosyjskiej napaści na Ukrainę. "Temat wojny na Ukrainie jest obecnie kluczowy, ponieważ w naszym interesie jest to, żebyśmy pomogli Ukrainie, żeby zwyciężyła w tej wojnie" - mówiła.

Zwracała też uwagę na polsko-czeską współpracę "w tych wyzwaniach, które postawiła przed nami ta wojna". "Czy to jeżeli chodzi o energetykę, która jest połączona bardzo ściśle (...) gdzie jest wzajemna solidarność między obydwoma krajami" - powiedziała Marketa Pekarova Adamova podkreślając, że ta solidarność jest kluczowa.

"Musimy być zdolni w dalszych miesiącach i latach obniżyć zależność od Rosji jak najbardziej. Tak, żebyśmy w ogóle nie byli zależni od Rosji, ale tego nie można zrobić z miesiąca na miesiąc (...). Jednocześnie jest bardzo ważne, żebyśmy współpracowali w tym zakresie" - mówiła Marketa Pekarova Adamova.

Poinformowała też, że Czechy do tej pory udzieliły ochrony 455 tys. uchodźcom z Ukrainy. Dodała też, że wspólnym celem państw europejskim powinno być przyjęcie Ukrainy do UE. (PAP)

autorzy: Karol Kostrzewa, Marcin Jabłoński

kos/ mja/ godl/