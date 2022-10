Dokument, który trafił w piątek do Sejmu, ustanawia ramy dla współpracy między państwowymi spółkami a samorządami w zakresie dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych. Zakłada, że samorządy będą mogły kupić węgiel po cenie nie wyższej niż 1,5 tys. zł za tonę i dystrybuować go do swoich mieszkańców. Gdyby gminy nie były zainteresowane, węgiel będą mogły nabywać i sprzedawać gospodarstwom domowym firmy zarejestrowane jako „pośredniczące podmioty węglowe”. Dla nich cena maksymalna wyniesie 2,2 tys. zł.