Poseł Robert Winnicki nawiązał do ubiegłotygodniowego zdarzenia z Poznania, gdy trzy osoby podczas próby wyrzucenia włamywacza ze swojej posesji wdały się z nim w bójkę. Podczas szarpaniny dwoje domowników miało posługiwać się kijem bejsbolowym i nożem; zraniony napastnik zmarł w szpitalu. Trójce domowników grozi do 10 lat więzienia.

W ocenie Winnickiego obecnie wobec tej rodziny toczy się postępowanie prokuratorskie i są im stawiane zarzuty udziału w bójce, w której konsekwencją jest śmierć człowieka. "Ze swojej strony chcieliśmy powiedzieć, że to jest sytuacja skandaliczna i niedopuszczalna" - podkreślił poseł.

Konfederacja przygotowała projekt ustawy "Mój dom, moja twierdza"

Poseł Jakub Kulesza podkreślił, że prawo jest złe i należy je zmienić. Dlatego - jak poinformował - Konfederacja przygotowała projekt ustawy Mój dom, moja twierdza, nowelizujący Kodeks karny, "z bardzo jasnym prostym zapisem: nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc".

Zdaniem Kuleszy projekt tej ustawy powinien być priorytetem dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. "Liczymy na to, że do tych 11 podpisów (posłów) Konfederacji pod tym projektem ustawy dołączą politycy nie tylko Solidarnej Polski, ale także inni posłowie, którzy cenią sobie hasło - +Mój dom, moja twierdza+, którzy cenią sobie bezpieczeństwo obywateli, którzy chcą by obywatele mogli czuć się bezpiecznie we własnym domu" - powiedział poseł.

Jak dodał, "pozwólmy obywatelom bronić się samemu, pozwólmy im stosować samoobronę". "Tego oczekujemy - jako Konfederacja - i pod tym projektem rozpoczynamy zbiórkę podpisów" - zaznaczył Kulesza.

Zdaniem posła Grzegorza Brauna, "żeby ludzie normalni, spokojni, uczciwi mogli czuć się bezpiecznie, przestępcy nie mogą mieć gwarancji nietykalności". "Przestępcy nie mogą liczyć na to, że (...) każdy opór, każdy sprzeciw, próba działania w samoobronie będzie obciążona ryzykiem ciągania przez prokuraturę po sądach" - powiedział Braun.

W uzasadnieniu projektu noweli Kk podkreślono, że jego celem jest zmiana art. 25 par. 2a Kodeksu karnego w taki sposób, "aby zwiększyć bezpieczeństwo polskich rodzin i urzeczywistnić zasady konstytucyjne, zwłaszcza zasady nienaruszalności mieszkania oraz prawnej ochrony życia".

"Jedną z przyczyn nowelizacji jest powracający regularnie temat stawiania zarzutów karnych osobom, które chronią siebie, swoich bliskich, mienie i porządek społeczny przed bezprawnymi zamachami ze strony osób trzecich. W praktyce orzeczniczej nieraz zapadały w obecnym stanie prawnym wyroki skazujące za popełnienie czynu zabronionego w warunkach przekroczenia granic obrony koniecznej; wyroki takie z reguły stają się przedmiotem ostrej krytyki opinii publicznej, mającej poczucie niesprawiedliwości polegającej na wymierzeniu ofierze dotkliwej sankcji za to, że działała ona w obronie wartości powszechnie uważanych za cenne i godne ochrony prawnej" - napisano w uzasadnieniu projektu.

Obrona konieczna - jak jest uregulowana w Kodeksie karnym

Art. 25 Kk dotyczy obrony koniecznej. Zgodnie z nim, nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Par. 2 tego artykułu stanowi, że w razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

Zgodnie z projektem nowelizacji autorstwa Konfederacji, nie podlegałby karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc.(PAP)

autor: Edyta Roś