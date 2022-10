Do tego momentu nie ma czegoś takiego jak problem Sikorskiego. Czym innym jest jednak jego długi język czy nawet skłonność do mitomanii po odejściu z urzędu. To już jest realne zagadnienie. Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę to, że jest on najdłużej urzędującym szefem MSZ w historii niepodległej Polski, a wcześniej pełnił funkcję szefa MON. Jego szczególnie rozumiana zdolność do budowania narracji znalazła swój wyraz w – bardzo dobrej pod każdym względem – książce „Polska może być lepsza”. W DGP pisaliśmy o tym, jak z lekkością spekulował na temat podwójnego etatu w MSZ polskiego dyplomaty. Od wydania tej książki opisywana osoba z powodów bezpieczeństwa powstrzymuje się od wyjazdów na teren Białorusi czy Federacji Rosyjskiej. Bo dla Rosjan nie ma znaczenia, ile prawdy jest w rozważaniach ludzi takich jak Sikorski. Wymieniona osoba nadaje się bowiem doskonale do spełnienia roli obiektu w procesie pokazowym. Tym bardziej że od kilku lat nie jest ona już objęta immunitetem dyplomatycznym. Były szef MSZ w swojej książce potwierdził również fakt istnienia tajnych więzień CIA i przeprowadzania w nich tortur. I tutaj znów: w zasadzie temat więzień jest tajemnicą poliszynela. Niemniej jednak żaden polski polityk wprost tego nie przyznał. Nikt nie odważył się powiedzieć, że dochodziło do tego w szkole oficerskiej Agencji Wywiadu na Mazurach. Nawet regulując odszkodowania wobec domniemanych terrorystów, powołano fundację, aby oderwać sprawę od państwa. Luz miał tylko Sikorski.