PiS przesuwa wybory, argumentując, że inaczej grozi to wieloma nieprawidłowościami czy wręcz chaosem z powodu nałożenia się na siebie elekcji do Sejmu i Senatu oraz do samorządów. Na tego typu zagrożenia wskazuje też PKW. – Istotne jest, by wynik wyborów był uznany przez wszystkich. Przy organizowaniu obu głosowań niemal równolegle na pewno pojawi się dużo zagrożeń związanych z finansowaniem i przebiegiem kampanii. Dlatego ja bym nie ryzykował. Gdyby trzeba było zdecydować, które wybory powinniśmy przenieść, to wskazałbym na samorządowe – mówił w wywiadzie dla DGP szef PKW.