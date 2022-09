Wykonane na otwarcie powakacyjnego sezonu politycznego badanie pokazuje, że na partię Jarosława Kaczyńskiego zagłosowałoby 32 proc. respondentów, na KO - 25 proc., a na Polska 2050 Szymona Hołowni - 13 proc. Lewicę popiera 8 proc., tuż ponad 5-proc. progiem znalazłyby się także Konfederacja i PSL. W porównaniu z badaniem przeprowadzonym dla nas przed wakacjami widać spadek poparcia dla PiS o ok. 5 pkt proc. Nastąpił on w sytuacji, gdy wciąż utrzymuje się wysoki poziom inflacji - według ostatnich danych GUS wynosi ona ponad 16 proc. Do tego dochodzą problemy na rynku węgla i gorące dyskusje w mediach, czy nie zabraknie go zimą. W sierpniu mieliśmy także katastrofę ekologiczną w Odrze i oskarżenia pod adresem rządu o bezczynność. Badanie zostało przeprowadzone 1 września, więc nie ma w nim jeszcze reakcji na zgłoszoną przez PiS zapowiedź oficjalnego wystąpienia do Niemiec w kwestii reparacji.

W naszym badaniu poprosiliśmy respondentów także o odpowiedź, na kogo zagłosowaliby w drugiej kolejności, gdyby z jakichś względów nie mogliby oddać głosu na partię pierwszego wyboru. To pokazuje, jaka jest potencjalna zdolność poszczególnych ugrupowań do przyciągania do siebie wyborców niezdecydowanych lub miękkich elektoratów innych partii.

W najtrudniejszym położeniu jest PiS, który ma 0,0 proc. wskazań. To może potwierdzać opinie, że notowania partii Jarosława Kaczyńskiego spadły do poziomu żelaznego elektoratu i PiS brakuje obecnie możliwości przekonania do siebie wyborców wahających się. Najczęściej wskazywaną partią drugiego wyboru jest Polska 2050 (16 proc.). Na nią głos mogliby ewentualnie oddać przede wszystkim wyborcy ludowców (55 proc.) i Koalicji Obywatelskiej (48 proc.). - Badanie pokazuje, że między KO a Polską 2050 następuje przepływ wyborców, natomiast PiS nie jest partią drugiego wyboru, wyczerpał swoje rezerwy. Jego wyborca niekoniecznie zagłosuje na partię opozycyjną, raczej nie weźmie udziału w wyborach - podkreśla wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak.

Wyniki sondażu, a także jego przeliczenie na mandaty pokazują, że na prawie rok przed wyborami PiS ma spore szanse na utratę władzy. W kolejnych miesiącach rządzącym raczej nie będzie łatwiej. Wojna i jej konsekwencje dla rynku energii i paliw powodują, że wraz z rosnącymi cenami rośnie niezadowolenie, którego celem są rządzący. PiS stara się minimalizować dolegliwość tych zjawisk i przeciwdziałać nastrojom, czego dowodem jest przedłużenie tarczy antyinflacyjnej czy przyjęta w ostatni piątek ustawa o dodatkach do ogrzewania do paliw innych niż węgiel. Jak wynika z zapowiedzi polityków, rząd będzie się starał zminimalizować wzrost taryf na prąd i gaz, rekompensując zmniejszenie podwyżek firmom energetycznym i paliwowym. Jednak na razie nie widać, by te działania przekładały się na wyniki sondaży. - Wyborcza praktyka pokazywała wielokrotnie, że najważniejszy jest dzień wyborów i wtedy zamierzamy wygrać, zyskując poparcie Polaków - podkreśla rzecznik PiS Radosław Fogiel.

Jeśli PiS zdecyduje się zmienić liczbę okręgów sejmowych z dzisiejszych 41 do 100, postawi to w trudnym położeniu mniejsze ugrupowania. Dziś bowiem są okręgi, w których do zdobycia jest np. 20 mandatów (okręg warszawski), co powoduje, że kandydaci z dalszych miejsc na listach lub reprezentujący formacje o mniejszym poziomie poparcia wciąż mają szansę na mandat. Po ewentualnej reformie okręgi liczyłyby od trzech do ośmiu mandatów. W efekcie realny próg wyborczy w takich nowych okręgach mógłby wzrosnąć nawet do 20 proc., co wycięłoby mniejsze ugrupowania.