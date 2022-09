- Jeśli niespełna połowa Polaków uważa, że postulat reparacji jest słuszny, to jest to wynik pokazujący zwycięstwo narracji niemieckiej i musimy to zmienić - komentuje wyniki sondażu poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Dziś Instytut Strat Wojennych ma pokazać raport na temat strat Polski w II wojnie światowej. - Celem naszych działań jest pokazanie światowej opinii publicznej, że straty polskie były najwyższe spośród państw, które uczestniczyły w II wojnie światowej. I że okupacja niemiecka była niezwykle brutalna - podkreśla poseł. W raporcie mają zostać pokazane szacunki strat wojennych Polski, ale także fakt, że gdyby nie one, Polska byłaby na innym poziomie rozwoju.