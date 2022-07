Tusk jako głównego odpowiedzialnego za wysoki poziom cen wskazał prezesa Narodowego Banku Polskiego. – Jest nie tylko niekompetentny, jest nie tylko nieprzyzwoity w tym, co robi. Adam Glapiński jest też nielegalny. Nie będzie ani jednego dnia dłużej prezesem NBP. Nie trzeba będzie ustawy – mówił Tusk, nawiązując do wątpliwości w sprawie wyboru prezesa. Zgodnie z prawem członkiem zarządu NBP można być przez dwie kadencje, tymczasem Glapiński wszedł do zarządu, gdy prezesem banku był Marek Belka. Takie wątpliwości docierały do Kancelarii Prezydenta, ale ostatecznie Andrzej Duda, posiłkując się innymi opiniami prawnymi, uznał, że nie ma przeszkód dla reelekcji Glapińskiego. – Wystarczyłaby dużo mniejsza wątpliwość, żeby gościa wyprowadzić z NBP, i ja to zrobię, ja to wam gwarantuję – mówił w sobotę Tusk. To pierwsza tego typu deklaracja ze strony PO. Jeśli opozycja wygra wybory , czeka nas zapewne pojedynek o prezesa NBP.