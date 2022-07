2 lipca w Radomiu odbędzie się konwencja Platformy Obywatelskiej. Wydarzenie ma podsumować roczne, ponowne przewodnictwo Donalda Tuska w PO, zmobilizować struktury, a także stanowić wstęp do maratonu kampanijnego 2023-2024. Jak zapowiedział w rozmowie z PAP rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec, będzie to największe wydarzenie polityczne Platformy od 2011 roku, od konwencji partii w Ergo Arenie.

Reklama

"W sobotę konwencja Platformy Obywatelskiej. Prawdziwych planów nie poznamy" - napisał Müller w piątek na Twitterze. Przywołał też fragment wypowiedzi posłanki KO Izabeli Leszczyny, że "jak wygramy wybory przedstawimy wszystkie szczegóły".

Reklama

"Choć trochę ujawniła krytykując programy społeczne. A niedawno prof. Marek Belka wprost zapowiedział program podwyższania podatków" - napisał rzecznik rządu. "Choć trzeba przyznać, że prof. Marek Belka rzetelnie powiedział, że to właśnie my je obniżamy" - dodał.

Do swojego wpisu rzecznik rządu dołączył krótki film z fragmentami wypowiedzi z mediów posłanki KO, wiceszefowej PO Izabeli Leszczyny i europosła, b. premiera Marka Belki, należącego w PE do frakcji Socjalistów i Demokratów i tworzącego wraz z b. premierami Leszkiem Millerem i Włodzimierzem Cimoszewiczem delegację Lewica dla Europy.

"Mamy dzisiaj jeszcze lepsze pomysły, zapewniam pana, jak wygramy wybory przedstawimy wszystkie szczegóły" - rozpoczynają film słowa Leszczyny. Następnie pojawia się plansza z pytaniem: "Czy to są te lepsze pomysły?". Potem następuje wypowiedź Belki mówiącego, że "trzeba będzie podnieść podatki, ponieważ żeśmy niedawno obniżali podatki, czyli już żeśmy obniżyli podatki dochodowe, to będzie trzeba będzie podnieść VAT. No... do maksimum, czyli...". W tym samym czasie na dolnym pasku można przeczytać napis: "Podwyżka podatków".

W kolejnej odsłonie filmu ponownie pojawia się Leszczyna mówiąca "trudno powiedzieć, czym jest 500 Plus" i że program ten nie odegrał żadnej demograficznej roli, ani także nie poprawił jakości życia. Na dolnym pasku czytamy: "Likwidacja programów dla rodzin". Całość kończy ten sam cytat Leszczyny, który otwierał film: "Jak wygramy wybory przedstawimy wszystkie szczegóły".

Sobotnia konwencja PO - jak podkreślali w rozmowie z PAP politycy partii - ma służyć także mobilizacji działaczy i sympatyków partii przed maratonem wyborczym 2023-2024, kiedy to odbędą się kolejno wybory: samorządowe i parlamentarne w przyszłym roku oraz europejskie za dwa lata. Zjazd podsumuje ponadto roczne, ponowne przewodnictwo Donalda Tuska w Platformie. Udział w sobotniej "Konwencji Przyszłości" mają wziąć nie tylko działacze PO, ale także sympatycy Platformy oraz osoby, które zaangażowały się w projekt Obywatelskiej Kontroli Wyborów. (PAP)

Autor: Daria Kania