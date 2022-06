Senatorowie jednogłośnie poparli ustawę z poprawkami wprowadzonymi do niej przez komisję zdrowia. Chodzi m.in. o uwzględnienie w tabeli również techników farmaceutów i osób mających certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień czy wprowadzenie mechanizmu, który ma zapobiegać dysproporcjom w wynagrodzeniach osób zatrudnionych na tym samym stanowisku, w różnych placówkach tego samego podmiotu leczniczego. Przychylili się również do propozycji zawężenia obowiązku raportowania do AOTMiT wyłącznie do informacji o wynagrodzeniu pracowników (nie zaś osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych lub podwykonawców).