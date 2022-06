Z najnowszego sondażu preferencji partyjnych United Surveys dla DGP i RMF FM wynika, że mamy do czynienia ze stabilizacją nastrojów wśród wyborców . Liderem jest PiS z poparciem na poziomie 37 proc. (niemal 1 pkt proc. mniej w stosunku do początku maja). Koalicja Obywatelska prawie nie zmieniła swojego stanu posiadania - 25,5 proc. (w maju było to 24,9 proc.). Podobnie jest w przypadku Polski 2050 Szymona Hołowni, której poparcie wzrosło z 9 do 10 proc., czy ludowców, którzy oscylują wokół progu wyborczego 5 proc. Osłabła nieco Lewica, na którą teraz głos oddałoby 8,3 proc. ankietowanych, podczas gdy na początku maja było to nieco ponad 10 proc. W obu badaniach progu wyborczego nie przekraczała Konfederacja.