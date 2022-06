Jak czują się dzieci, bombardowane codziennie obrazkami pocisków, spadających na domy ich rówieśników? Widząc ciała zabitych, którzy niedawno mieszkali obok nich? Patrząc na znikanie świata, który do niedawna był wszystkim, co znali i kochali, gdzie czuli się bezpieczni?

Dzieci uciekające z rodzicami z płonących miast Ukrainy taszczą pod pachą ulubione misie i jak wszystkie dzieci w podobnych sytuacjach na całym świecie, próbują bawić się na każdym skrawku chwilowo wolnej od działań wojennych ziemi. Ta właściwa dzieciom zdolność do tworzenia w każdych warunkach własnego świata, kreatywność i determinacja sprawiają, że jakoś w tym poplątanym świecie żyją. Funkcjonują. Bywają uśmiechnięte. Potrafią - czasem tylko na chwilę - zamknąć się we własnym świecie, w przestrzeni, która dla nas, dorosłych, już jest niedostępna. Chwila, życie chwilą to największy dar, który ratuje dzieci z wielu opresji, który umożliwia przeżywanie nawet najbardziej traumatycznych sytuacji. Dzieci mają dar życia chwilą.

Dzieci - ze swoim spontanicznym angażowaniem się we wszystko, co się wokół nich dzieje - bezustannie zmuszają nas do zastanawiania się nad naszymi wyborami, decyzjami. W ich obecności staramy się nie podnosić głosu, panować nad mimiką, starannie dobierać słowa, kontrolować emocje. Stajemy się lepsi, czujemy się zmotywowani do aktywności, do stawiania czoła problemom, frustracji i obojętności. Obcowanie z dziećmi, słuchanie ich, obserwowanie, wspólne spędzanie czasu to nasza szansa na spokój, szczęście i głęboką satysfakcję z własnego życia.