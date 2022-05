Wczoraj na sejmowej komisji Solidarna Polska zgłaszała swoje poprawki, m.in. rugujące tzw. test bezstronności sędziego, ale zostały one odrzucone. – Wygląda na to, że próbują nas złamać, ale wciąż szukamy kompromisu – mówi nam współpracownik Zbigniewa Ziobry. Inny polityk tego ugrupowania stwierdził, że w tej sytuacji nie będą mogli poprzeć projektu, nawet jeśli miałoby to oznaczać scenariusz przyspieszonych wyborów

– To ustawa kluczowa dla Polski, chodzi o to, by odblokować KPO. Jeżeli warunkiem jest likwidacja ID SN, to nie ma tu pomiędzy nami jakichkolwiek nieporozumień, a diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach. W trakcie procesu legislacyjnego jest możliwość korygowania przyjętych rozwiązań, więc myślę, że dojdziemy do porozumienia – komentował przewodniczący komisji Marek Ast z PiS.

Z kolei PSL stawia warunki. – Ustawa w kształcie proponowanym przez PiS, a nie daj, Boże, jeszcze z poprawkami Solidarnej Polski, nie jest efektywna, nie przywraca praworządności i nie odblokowuje środków z KPO. Przyjęcie naszych poprawek to gwarancja praworządności i uruchomienia środków. Będziemy głosować za, jeśli nasze poprawki przejdą. Jeśli nie przejdą, to nie ma sensu popierać tej ustawy – mówi szef ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Dopytywany przez nas nie precyzuje jednak, czy to oznacza głosowanie przeciwko projektowi, czy wstrzymanie się od głosu. Propozycje ludowców zakładają minimum siedem lat stażu sędziowskiego, by móc orzekać w sprawach odpowiedzialności zawodowej (co miałoby czasowo zablokować dostęp do takich spraw tzw. neosędziom), wycofanie się w stan spoczynku sędziów z ID SN oraz przywrócenie do orzekania sędziów „niesłusznie ukaranych”.