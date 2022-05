Reklama

W trakcie spotkania ogłoszono też, że do Koalicji Polskiej dołącza nowe ugrupowanie - Centrum dla Polski. Utworzyli je czterej parlamentarzyści: Ireneusz Raś, Radosław Lubczyk, Jacek Tomczak i Kazimierz Michał Ujazdowski oraz środowiska samorządowe z wielu regionów Polski.

O nowym ugrupowaniu - Centrum dla Polski - które dołączyło do Koalicji Polskiej, mówił podczas konwencji m.in. poseł Ireneusz Raś. Zgodnie z jego zapowiedziami, na jesieni odbędzie się kongres nowej partii i wówczas zostanie ogłoszony jej program. "Nowe ugrupowanie polityczne powołaliśmy trochę z idei Aleksandra Halla, który nie tak dawno wydał nową książkę pt. +Anatomia władzy i nowa prawica+, w której pisał o potrzebie stworzenia nowego centro-prawicowego ugrupowania, które będzie latarnią dla wszystkich podobnie myślących, a niezgadzających się z tym, co dzisiaj się dzieje, w jaki sposób przez rządzących jest opisywana prawica w Polsce" - powiedział Raś.

Na konwencji w Rabsztynie głos zabrał m.in. były prezydent Bronisław Komorowski. W wystąpieniu nawiązywał m.in. do sytuacji w Ukrainie i wskazywał na potrzebę politycznej jedności. Jak podkreślił, pokój jest bardzo ważny i trzeba odnieść zwycięstwo nad Putinem. Mówiąc o polityce wewnętrznej zaznaczył, że aby zbudować polityczną wspólnotę, trzeba w sercu mieć wolę odbudowy wspólnoty, wolę przekraczającą podziały ideologiczne.

Odnosząc się do Dnia Flagi były prezydent stwierdził: "Prawica macha symbolami narodowymi i robi to skutecznie". Wyraził nadzieję, że środowiska skupione w Koalicji Polskiej zbudują alternatywę na scenie politycznej.

"Nic mnie tak nie cieszy, jak to, że dzisiaj flagi polskie często widzimy z flagami ukraińskimi. Pomimo dramatycznej historii. Te flagi obok siebie symbolizują naszą nadzieję na lepszą przyszłość" – powiedział Komorowski podkreślając, że wolność Ukrainy jest polskim interesem.

Kosiniak-Kamysz: Należy zatrzymać dewastację rolnictwa

"Jesteśmy dla tradycji, ale też dla przyszłości. Szanujemy i dbamy o kulturę narodową i wartości chrześcijańskie, ale nie chcemy z Polski uczynić jakiegokolwiek zaścianka. Wiemy, że największym gwarantem państwa, jego suwerenności, niepodległości i bezpieczeństwa jego obywateli jest wspólnota narodowa" - podkreślał Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem nie ma innego dobrobytu niż ten pochodzący z pracy i apolitycznej edukacji. "Nie ma w naszej koalicji przyzwolenia dla nagradzania dziadostwa, darmozjadów i warcholstwa" - mówił.

Przekonywał, że Koalicja Polska jest ugrupowaniem polskiej przedsiębiorczości i przedsiębiorców; jest reprezentacją wspólnot lokalnych i organizacji pozarządowych.

Jak zwrócił uwagę, obecnie myśli Polaków zaprzątają dwa tematy: wojna i drożyzna. "My jako Koalicja Polska nie tylko stawiamy diagnozę, ale też mamy receptę dla Polski. Wiemy jak te sprawy naprawić, jesteśmy przygotowani do rządzenia, do tego aby objąć stery władzy w Polsce" - zapewnił.

Kosiniak-Kamysz odnosząc się do bezpieczeństwa militarnego powiedział, że PSL jako partia współrządząca będzie kontynuować projekty modernizacji armii oraz wspierać jak największą integrację ze strukturami NATO i UE.

Mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym przekonywał, że kiedy współrządziło PSL podejmowano działania zwiększające możliwość energii, w tym gazu z innych kierunków niż ze wschodu. Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obecny rząd uzależnił nas od rosyjskiego węgla.

Szef PSL mówił też o "haniebnej decyzji" z 2020 r. "kiedy przeszli z kontraktu długoterminowego na kontrakt można powiedzieć jednodniowy, ad hoc codziennie kupowany na giełdach światowych gaz. Ta zmiana, przejścia na ceny spotowe, zakup gazu na giełdzie kosztowała według naszych wyliczeń około 15 miliardów dolarów. Najprawdopodobniej przez decyzję Jacka Sasina 60 miliardów poszło do Putina" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem wszystkie regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii powinny być pozostawione wspólnocie lokalnej. "Żadnych regulacji na poziomie krajowym, tylko wspólnota lokalna decyduje" - mówił.

Podkreślał też, że należy przygotować się do odbudowy Ukrainy. "Bardzo ważne jest abyśmy udzielali pomocy (...) też mieli swoje już dzisiaj zajęte miejsce w odbudowie Ukrainy po zwycięskiej wojnie. Nie może być tak, że my dzisiaj będziemy udzielać najwięcej pomocy (...), a kontrakty później będą podpisywać firmy francuskie i niemieckie" - wskazał szef PSL.

Kosiniak-Kamysz mówił też m.in. o bezpieczeństwie żywnościowym podkreślając, że należy zatrzymać dewastację rolnictwa. Wskazywał tu na zmianę, jeśli chodzi o dopłaty do nawozów - do tony, a nie do hektara.

Odnosząc się do wysokiej inflacji i rosnących rat kredytów podkreślał, że jego ugrupowanie domaga się zerowych marż w państwowych bankach "od jutra, natychmiast". Jak wskazywał, należy stawiać na bankowość spółdzielczą, bo ona jest - jak mówił - blisko ludzi.

Zwracał też uwagę na pogłębiająca się dysproporcja między wielkimi metropoliami a mniejszymi miejscowościami. Jak stwierdzi, jest to powód do wielkiego wstydu dla obecnie rządzących, a kod pocztowy nie może decydować o dostępie do lekarza czy edukacji.

Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, mały i średni biznes to sól tej ziemi. "Dla nas jesteście bohaterami, a nie cwaniakami – jak dla nich" - mówił. Zwracał też uwagę m.in. konieczność zadbania o dzietność i stworzenia programu mieszkaniowego. Należy także - według niego - postawić na odbudowę dawnych miast wojewódzkich, a z miast powiatowych uczynić centra aktywności gospodarczej i usług publicznych.

W Dniu Flagi szef ludowców wezwał też polityków do odnowienia paktu senackiego. "Pakt senacki powinien być podstawą współpracy opozycji. Dziś, w dniu święta barw narodowych, wzywam całą demokratyczną scenę, która już raz wspólnie poszła do wyborów senackich i je wygrała, o odnowienie paktu senackiego. To jest szansa na zwycięstwo w Senacie, ale to jest też dobre pole do dyskusji i na zwycięstwo w wyborach sejmowych" - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem, aby odnieść sukces, należy postawić na "model czeski", czyli dwa bloki opozycyjne, a nie "model węgierski", który okazał się "totalną klęską". "Wybierzmy wariant, który daje prawdopodobieństwo zwycięstwa, a nie ten który w ostatnich tygodniach na Węgrzech został potwierdzony, że do tego zwycięstwa nie prowadzi. Że wrzucenie wszystkich do jednego worka nie oznacza, że ten worek jest duży, tylko że wiele z tego może wypaść" - zaapelował prezes PSL.

Pawlak: Jesteśmy w kontrze do demiurgów strachu, lęku i nienawiści

Były premier Waldemar Pawlak przypomniał, że Koalicja Polska "powstała jako odpowiedź na deficyt wspólnoty opartej o podstawowe wartości". Jak wskazał, chodzi o pielęgnację tradycji w oparciu o konserwatywne wartości, ale z otwarciem na nowoczesność. "Jesteśmy w kontrze do tych demiurgów strachu, lęku i nienawiści, którzy ostatnio tak się rozpowszechnili. Zadajemy sobie pytanie, czy normalność i przyzwoitość mogą być atrakcyjne, i jest to niewątpliwie wielki wyzwanie dla wszystkich, szczególnie dla młodych - jak to, co cenne, wartościowe na nowo przedstawić w formach wyjątkowych, atrakcyjnych, które będą porywały ludzi" - opisywał.

O potrzebie wspólnoty - w kontekście 18. lat Polski w Unii Europejskiej - mówiła Elżbieta Bińczycka, przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów. "Jakie mieliśmy szczęście, że na początku, na początku naszych przemian i transformacji mieliśmy polityków odpowiedzialnych, ludzi przyzwoitych, mądrych i kompetentnych. Dlatego dziś mamy bezpieczną Polskę w NATO i w Unii Europejskiej" - mówiła. Poruszyła też m.in. kwestię praw kobiet, w tym kwestie nierówności płac, w Polsce. Wyraziła również zdanie, że wkrótce Polska powinna przyjąć walutę euro.

Podczas konwencji odnowiona została deklaracja Koalicji Polskiej, czyli założeń, które łączą członków tego projektu politycznego. Odbyły się też debata młodych i debatę ekspertów z udziałem m.in. działacza opozycji w PRL i historyka Aleksandra Halla i byłego ministra obrony narodowej Janusza Onyszkiewicza.(PAP)

autorzy: Nadia Senkowska, Beata Kołodziej, Rafał Białkowski