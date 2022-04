Reklama

Rządząca dotychczas centroprawicowa Słoweńska Partia Demokratyczna (SDS) Janeza Janszy uzyskała 22,5 proc. poparcia.

Kolejne miejsca zajęły partia Nowa Słowenia (chrześcijańscy demokraci) - 6,8 proc. głosów, Socjaldemokraci - 6,6 proc. i Lewica - 4,4 proc. - podała agencja Associated Press.

Według słoweńskiego prawa uzyskanie miejsca w parlamencie warunkuje przekroczenie 4-procentowego progu wyborczego.

Zdaniem ekspertów zwycięskie ugrupowanie będzie musiało pozyskać partnerów koalicyjnych do utworzenia nowego rządu. Ruch Wolności może jednak liczyć na poparcie formacji centrolewicowych. Wcześniej dwie główne partie lewicowe wykluczyły udział w ewentualnej koalicji kierowanej przez SDS.

Nie są jeszcze znane ostateczne dane dotyczące frekwencji, lecz w ocenie AP głosowanie wzbudziło "ponadstandardowe" zainteresowanie wyborców. Według oficjalnych informacji z godz. 12, do południa zagłosowało blisko 50 proc. spośród 1,7 mln Słoweńców uprawnionych do udziału w wyborach. Jak poinformowała słoweńska państwowa komisja wyborcza, oznaczało to wzrost o około 15 proc. w porównaniu z frekwencją o analogicznej porze podczas poprzednich wyborów parlamentarnych w 2018 roku.

Jansza, premier Słowenii i lider rządzącej dotąd SDS, jest uznawany za polityka konserwatywnego i zwolennika byłego prezydenta USA Donalda Trumpa - przekazała AP. Jego główny rywal, kierujący Ruchem Wolnosci, Golob to przedsiębiorca wykształcony w Stanach Zjednoczonych, opowiadający się za ekologiczną transformacją energetyczną i zrównoważonym rozwojem gospodarczym. (PAP)