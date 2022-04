Reklama

Premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jacek Sasin wzięli udział w Janowie Lubelskim w konferencji prasowej na temat projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach rządowego programu Kolej Plus. Ogłoszono, że program obejmie 34 inwestycje o łącznej długości 1,2 tys. kilometrów linii kolejowych.

Premier poinformował, że Rada Ministrów zdecyduje na środowym posiedzeniu o powiększeniu budżetu na program Kolej Plus. Będzie to - jak zapowiedział - "zwiększenie budżetu dwukrotne, o kolejne 5,5 mld zł, do ponad 11 mld zł". "To jest budżet na inwestycje, budżet rozwojowy" - podkreślił.

Jak mówił Morawiecki, program jest ważny dla całej Polski, gdyż pozwoli na odbudowę i odtworzenie linii kolejowych. "Sprawne i sprawcze państwo musi umieć zajmować się wieloma sprawami jednocześnie" - ocenił w kontekście kryzysu za wschodnią granicą i kryzysu uchodźczego w Polsce. Premier dodał też, że kolej jest ekologicznym, sprawnym i bezpiecznym środkiem transportu, wraca też na nią "moda".

Wskazał, że w ramach programu wyremontowano już ponad 400 stacji i przystanków kolejowych, blisko 300 dworców kolejowych i odbudowano już ponad 1000 km połączeń kolejowych. Zwrócił uwagę, że dzięki nowym projektom m.in. Janów Lubelski zyska nowe połączenia. Podkreślał, że przed 2015 r. tory niszczały, a połączenia zamykano.

Premier zaznaczył, że transport kolejowy wpływa również na zwiększenie perspektyw rozwoju mniejszych miejscowości, terenów wiejskich. „Polska nie jest archipelagiem tylko bogatych miast. W Polsce miliony ludzi mieszka w mniejszych i średnich miejscowościach, i o nich nie tylko nie zapominamy, ale także powodujemy, że można lepiej planować rozwój, przemieszczać się z punktu do punktu poprzez połączenia kolejowe, które już odtwarzamy, ale będziemy w zwiększonej liczbie odtwarzać w najbliższych kilku latach poprzez nasz program Kolej Plus” – podkreślił Morawiecki.

Zdaniem wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina środa jest historycznym dniem dla całej Polski i dla Lubelszczyzny, ponieważ rząd podejmie decyzję o zwiększeniu nakładów na realizację programu Kolej Plus. "Ten program wchodzi w nową decydującą fazę" - zaznaczył wicepremier.

Sasin podkreślił, że na środowym posiedzeniu Rady Ministrów rząd zdecyduje o podniesieniu wydatków na modernizację oraz budowę nowych linii kolejowych w Polsce, a obecny budżet programu z 5,6 mld zł zostanie podniesiony do ponad 11 mld zł. Dzięki większemu finansowaniu podwoić się ma też liczba planowanych inwestycji - z 17 do 34.

Szef MAP dodał, że szczególne miejsce w programie przewidziane jest dla województwa lubelskiego. Poinformował, że ok. jedna czwarta inwestycji ma być zrealizowana właśnie w tym regionie. Tam też trafi jedna czwarta środków - zaznaczył.

Wicepremier podkreślił, że rząd stawia na politykę zrównoważonego rozwoju. „Polska jest jedna i każdy zakątek kraju wymaga takiego samego traktowania przez władzę. To jest fundamentalna zmiana w stosunku do polityki, którą realizowali nasi poprzednicy” – dodał Sasin.

Obecny na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że Kolej Plus jest programem, który powstaje przy współpracy z samorządami. „Któż lepiej wie o potrzebach mieszkańców małych miejscowości, średnich miejscowości (...). To właśnie wójtowie, burmistrzowie, to marszałkowie doskonale o tym wiedzą, czego oczekują mieszkańcy. Dzięki współpracy z samorządami takie programy jak Kolej Plus są możliwe" - powiedział Adamczyk.

Minister podkreślił, że wyjątkowość programu Kolej Plus wynika z tego, że inwestycje do programu zgłosili samorządowcy - marszałkowie województw, starostowie, burmistrzowie i wójtowie.

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel poinformował, że program Kolej Plus obejmuje 34 inwestycje, czyli dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładano. "Te projekty to budowa, odbudowa oraz projektowanie 1200 km linii kolejowych" - dodał.

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2028 roku. Przyczyni się on do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do kolei. Rządowy program zapewni m.in. połączenia do miast, które obecnie takiej komunikacji nie mają. Nowe szlaki kolejowe mają łączyć miejscowości powyżej 10 tysięcy mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Program zakłada odbudowę, modernizację i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane, ale też budowę nowych.

W programie Kolej Plus 85 proc. wartości planowanych inwestycji będzie finansowało państwo poprzez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Pozostałe 15 proc. kosztów inwestycji to wkład własny samorządów.

autorka: Gabriela Bogaczyk