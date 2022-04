Reklama

Prezes Banku Światowego David Malpass spotkał się we wtorek rano z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

Reklama

"Mam dobre wiadomości dla Ukrainy. Zaaprobowaliśmy właśnie nowe duże pakiety finansowania, w związku z tym, ze Ukraina ponosi teraz ogromne wydatki. Połączyliśmy 19 instrumentów finansowych, które pozwolą na opłacenie pensji i emerytur pracowników szpitali, jak również pozwolą na złagodzenie części obciążeń fiskalnych. Łącznie będzie to kwota około 1,5 miliarda dolarów" - powiedział po spotkaniu prezes BŚ. "Oficjalnie ogłosimy to jeszcze dzisiaj" - dodał.

Jak zaznaczył Polska nadal będzie ponosić ciężary związane z obecną sytuacją, ale wiążą się z tym również pewne możliwości. "Mamy nadzieję, że polskie miasta pozostaną inspiracją dla świata" - dodał. Zadeklarował, że będzie rozmawiał zarówno z przedstawicielami rządu jak i samorządu.

"Chciałbym wyrazić podziw dla polskich miast, samorządów, burmistrzów i prezydentów miast, a także wszystkich Polaków, którzy przyjmują do siebie uchodźców i którzy najlepiej rozumieją, na czym polega pomoc i jak należy jej udzielić. Miasta te ponoszą ogromne ciężary związane z przyjmowaniem uchodźców" - podkreślił.

Prezydent Warszawy podsumował rozmowę z prezesem Banku Światowego. "Rozmawialiśmy dzisiaj o potrzebie strategii na poziomie zarówno międzynarodowym, jak i europejskim, o potrzebie strategii centralnej prowadzonej przez rząd ale również o bardzo konkretnej pomocy, której Bank Światowy może przynieść miastom" - powiedział Trzaskowski.

"To istotne, że cała społeczność międzynarodowa chce pomagać Polsce, uchodźcom i polskim miastom. Bank Światowy to organizacja, która zawsze staje na wysokości zadania, zawsze pomaga. Przede wszystkim jest też w stanie dzielić się z nami swoim doświadczeniami, danymi na temat tego kryzysu który dzisiaj jest naszym udziałem. Te doświadczenia są dla nas niesłychanie istotne dlatego, że to są doświadczenia, które nie mówią tylko o pomocy w dniu dzisiejszym, ale budowaniu strategii na przyszłość" - zaznaczył Trzaskowski. "Strategii jeśli chodzi o miejsca zamieszkania dla uchodźców, potrzeby edukacyjne, pomoc miastom, żeby wszystkie usługi, które miasta świadczą mogły dalej pozostawać na jak najwyższym poziomie" - podsumował. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk