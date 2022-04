Reklama

Premier Morawiecki spotkał się w czwartek z przedstawicielami ponad stu największych polskich samorządów (w tym miast usytuowanych przy granicy z Ukrainą), korporacji samorządowych oraz wojewodami. Spotkanie dotyczyło pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Szef rządu, otwierając naradę, powiedział, że mamy do czynienia z największym kryzysem uchodźczym od czasów II wojny światowej. Zwrócił przy tym uwagę, że z kryzysem tym mierzy się zarówno rząd, jak i samorządy. "Jestem bardzo wdzięczny i zbudowany tym, w jaki sposób ta współpraca pomiędzy nami przebiega. Chciałbym bardzo gorąco wszystkim państwu podziękować za to, że niezależnie od tego, kto z jakiej rodziny politycznej się wywodzi, potrafiliśmy ze sobą współpracować. To niezwykle ważne, ponieważ chcemy, żeby uchodźcy mieli tutaj namiastkę normalności" - dodał Morawiecki.

Premier podkreślił, że większość przybyszów z Ukrainy będzie chciała w przyszłości wrócić do swojego kraju. Jednak - jak zaznaczył - dziś potrzebują pomocy w Polsce, więc trzeba stworzyć im odpowiednie warunki do funkcjonowania - w systemie edukacji, służby zdrowia i umożliwić dostęp do usług publicznych. "Dlatego tak ważne było, żebyśmy zbudowali szybko system i tutaj chyba nasza narodowa cecha, czyli zdolność do dobrej organizacji i samoorganizacji pod presją wyzwań dała o sobie znać" - powiedział Morawiecki.

Jako przykład takiego udanego przedsięwzięcia wymienił stworzenie procedury nadania numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. "Tu ramię w ramię pracownicy ministerstw i urzędów centralnych pracują przecież z pracownikami samorządów" - zaznaczył premier.

Według niego włączenie Ukraińców w życie społeczno-gospodarcze w Polsce przyniesie też korzyści zarówno naszej gospodarce, jak i społeczeństwu. "Ta grupa uchodźców to wielka korzyść dla polskiej gospodarki. (...) Ukraińcy będą pracować również dla Polski. To nie tylko tak, że my im tylko dzisiaj pomagamy i trzeba o tym wiedzieć. Ale dziś oni potrzebują w tych pierwszych tygodniach tego wsparcia.(...) Warto, żebyśmy o tym mówili wszyscy, i państwo samorządowcy, i my rządzący, bo przecież w ten sposób też kształtujemy opinię publiczną, pokazujemy jaka jest prawda, jaka jest rzeczywistość" - powiedział Morawiecki.

Poinformował przy tym o wysokości środków przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego przeznaczonym na pomoc uchodźcom. "Zgodnie z naszą wcześniejszą obietnicą przekazaliśmy już dzisiaj samorządowcom ponad 500 mln zł do dyspozycji zgodnie z ustalonym harmonogramem i ustaloną procedurą - powiedział. Wyraził przy tym zadowolenie, że samorządy weszły w nowy rok z - jak mówił - nadwyżką operacyjną ok 36 mld zł. Dodał, że jest to jedna z najwyższych nadwyżek w historii.

Zapewnił też, że rząd będzie wspierał samorządy i brał na siebie "potężne zadania związane z systemem edukacji, ochroną zdrowia i wieloma usługami publicznymi".

Morawiecki zaapelował też o utrwalenie atmosfery współpracy między rządem i samorządem przy wsparciu dla uchodźców z Ukrainy. "Mamy wyjątkową szansę na utrwalenie pozytywnego poglądu o naszym narodzie, naszym społeczeństwie na całym świecie" – stwierdził szef rządu.

Dodał, że poprzednim okresem podobnie pozytywnego postrzegania Polski był czas Solidarności. "Dziś mamy unikalną szansę, aby to wspaniałe podejście do Polski, pełne podziwu, wdzięczności utrwalić. Zróbmy to razem, bo to jest niesamowita wartość dla Polski, która może procentować nie tylko przez najbliższe lata, ale przez dziesięciolecia" – wzywał Morawiecki.