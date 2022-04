W marcu Komisja Europejska (KE) zaproponowała uruchomienie doraźnej pomocy dla państw członkowskich przyjmujących uchodźców w wysokości 3,4 mld euro. Pieniądze te pochodzą z instrumentu REACT-EU – uruchomiono go, żeby pomóc Europie wyjść z kryzysu pandemicznego. Na cały program przeznaczono ok. 50,5 mld euro, z czego 9,5 mld euro przypada wyłącznie na 2022 r. Pieniądze mają trafić do Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii (mających granicę z Ukrainą) oraz innych państw członkowskich, w których liczba uchodźców od 24 lutego do 23 marca przekroczyła 1 proc. populacji (w Austrii, Bułgarii, Czechach czy Estonii). Z tej puli Polsce ma przypaść 559 mln euro. Propozycję KE zatwierdzić ma jeszcze Parlament Europejski. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na centra wsparcia uchodźców w województwach granicznych, sfinansowanie infrastruktury, mieszkalnictwa i wyposażenia oraz usług w zakresie zatrudnienia i edukacji, integracji społecznej, opieki zdrowotnej i opieki nad dziećmi.

Łącznie może być mowa o ok. 1,4 mld euro (559 mln euro z pomocy doraźnej UE, reszta z przesunięć w ramach programów), choć ostateczna kwota może się okazać większa. Według KE w puli niewykorzystanych środków z polityki spójności w latach 2014–2020 we wszystkich państwach członkowskich jest obecnie ok. 7 mld euro.

Ale nie wszędzie jest potencjał do takich przesunięć. – Z tego, co się orientuję, to myśmy niemal wszystko, co było można, przesunęli na początku pandemii na ówczesne działania pomocowe i interwencyjne. Więc teraz działamy już wyłącznie w ramach budżetu województwa, to m.in. 1 mln zł dla NGO na działania pomocowe, 400 tys. na środki medyczne dla szpitali we Lwowie itp . – mówi Michał Piotrowski, rzecznik pomorskiego urzędu marszałkowskiego.

Nasz rozmówca z rządu nie kryje rozczarowania działaniami KE. – Brakuje nam konkretów, a te, które się pojawiły do tej pory, to były niezadowalające. Szefowa KE mówi o dodatkowych pieniądzach, ale one w dużej mierze pochodzą z przesunięcia innych środków, zaplanowanych na inne cele. To oznacza, że są projekty, z których trzeba by rezygnować. Dla nas to nie oferta. Czekamy i naciskamy, by deklaracje o empatii zmieniły się w fakty – mówi. Pocieszające jest to, że UE może rekompensować nie tylko pomoc humanitarną czy cywilną dla Ukrainy, lecz także część wydatków na pomoc wojskową dla tego kraju. Tak wynikało przynajmniej z deklaracji szefa służby zagranicznej UE Josepa Borrella; jednak szczegółów na razie brakuje.