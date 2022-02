Rząd przyjął projekt ustawy o obronie Ojczyzny, który zakłada m.in. zwiększenie liczby żołnierzy do ok. 300 tys., wzrost wydatków na obronność – ze względu na członkostwo Polski w NATO - do 2,5% PKB do 2024 r. oraz modernizację techniczną wojska, podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Reklama Prace nad kształtem kompleksowej ustawy o obronie Ojczyzny toczyły się pod kierunkiem Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych, na którego czele stoi wicepremier Jarosław Kaczyński. Celem regulacji jest m.in. modernizacja armii i zwiększenie jej liczebności. Reklama "Członkowie NATO, zgodnie z wymogami, powinni przeznaczać minimum 2% PKB na obronność. Polska realizuje ten obowiązek. Dzięki nowym przepisom, już w 2024 r. osiągniemy poziom 2,5% PKB. To o 6 lat wcześniej, niż dotychczas zakładano" - czytamy w komunikacie. Obecnie Wojsko Polskie liczy ok. 111,5 tys. żołnierzy zawodowych i 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Nowe przepisy przewidują, że polska armia docelowo zostanie zwiększona do ok. 300 tys. żołnierzy – 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, podano także. Projekt zakłada wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a przejście przez kandydata rocznego szkolenia da mu prawo przystąpienia do służby zawodowej. Projekt ustawy o obronie Ojczyzny wprowadza: - uproszczenie mechanizmów rekrutacji, - zwiększenie kadry rezerwowej, - wprowadzenie systemu zachęt dla kandydatów do służby wojskowej, - bardziej elastyczne zasady awansu, - likwidację „szklanego sufit" dla szeregowych i podoficerów, - system uposażeń dla studentów studiów wojskowych na poziomie żołnierzy zawodowych w tym samym stopniu.