Niektórzy sugerują, że skoro twarzą Polskiego Ładu jest Mateusz Morawiecki, a reforma na razie budzi mieszane uczucia, to taka sytuacja stanowi potencjalne paliwo dla adwersarzy szefa rządu. – W ostatnim czasie Jacek Sasin mocno się zaktywizował, nie tylko w sprawach klimatu – zauważa polityk koalicji rządzącej. – W zeszłym roku to z MAP wyszło pismo w ramach konsultacji, w którym skrytykowano Polski Ład w kontekście sytuacji spółek państwowych. Sasin jest też od niedawna szefem Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. To może być gremium, które będzie partycypować przy korektach w Polskim Ładzie – wskazuje.