Donald Tusk chce nas sprowadzić do roli koncesjonowanej grupy towarzyskiej w ramach klubu KO, ale to się nie uda - podkreślali politycy Lewicy odnosząc się do słów lidera PO pod adresem ich ugrupowania. Zaapelowali do Tuska, aby nie szukał wroga na opozycji.

W niedzielę lider Platformy Obywatelskiej mówił w TVN24 m.in. o relacjach i współpracy partii opozycyjnych. Ocenił, że "jest problem oczywiście z partią pana Czarzastego". Jego zdaniem Lewica sama stawia dzisiaj nad sobą "wielki znak zapytania". "To jest to, na ile partia pan Czarzastego chce współpracować z PiS-em, a na ile chce zmienić tę władzę. Tej jasności nikt z nas nie ma dzisiaj" - stwierdził szef PO. "Celem opozycji powinno być odsunięcie PiS od władzy. To PiS jest przeciwnikiem, nie Lewica. Chyba, że dla pana Tuska jest inaczej" - powiedział PAP sekretarz generalny Nowej Lewicy Marcin Kulasek. Zaapelował do szefa PO, "aby nie szukał wroga na opozycji". Kulasek stwierdził, że ma wrażenie, iż Tusk "skopiował doktrynę" lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Kaczyński od lat realizuje strategię na prawo od PiS tylko ściana. Mam wrażenie, że Tusk realizuje doktrynę na lewo od PO tylko ściana. Lewica ma zostać zlikwidowana sprowadzona do roli koncesjonowanej grupy towarzyskiej w ramach klubu KO" - powiedział polityk Lewicy. Zapewnił, że to się Tuskowi nie uda. Kulasek stwierdził, że "Lewica jest silną formacją". "Mamy 30 tysięcy członków, siedziby w 300 powiatach. Najsilniejsze młodzieżówki ze wszystkich partii. Współpracujemy z 800-tysięcznym ruchem związkowym i licznymi organizacjami pozarządowymi. Te środowiska nie zgodzą się na bycie przystawką Tuska" - powiedział. Zastanawiał się też dlaczego "Tusk nie znajdzie nigdy złego słowa dla Konfederacji, która notorycznie głosuje z PiS, chociażby w sprawie granicy czy lex TVN". "Czy Tusk wymyślił sobie, że będzie rządził z Konfederacją? Kiedyś pan poseł Sławomir Nitras straszył nas na sali sejmowej, że będą rządzić z Konfederacją i PO zajmie się rządzeniem, a Konfederacja zajmie się Lewicą. Dobrze byłoby, aby wyborcy Lewicy mieli w pamięci te słowa" - powiedział Kulasek. Szef klubu Lewicy i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski podkreślił w rozmowie z PAP, że jego formacja nie musi zapewniać, że jest "anty-PiS-em". "Wspólnie podejmowaliśmy decyzję w sprawie kandydata na prezydenta Rzeszowa, wspólnie głosowaliśmy za kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich, (Lewica) głosowała przeciw ustawie +lex TVN+ i w wielu kwestiach zajmowała takie samo stanowisko jak partie opozycyjne i nie rozumiem postawy, którą prezentuje Donald Tusk, który chce dzielić opozycję, bo to powoduje, że znowu opozycja przegra z PiS-em" - ocenił. Podobnie wiceszefowa Nowej Lewicy Beata Maciejewska podkreślała wspólne działania w ramach opozycji dołączając do wcześniej już wymienionych przez Gawkowskiego m.in. sprzeciw wobec reform szefa Ministerstwa Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka czy działania na rzecz odnawialnych źródeł energii. "Tych kwestii, które nas dzisiaj łączą, jest bardzo dużo i jeśli ktoś się spodziewa jakichś uszczypliwości dla Donalda Tuska za jego słowa, to ja mogę powiedzieć, że przesyłam wyrazy serdeczności i życzę nam wszystkim, żebyśmy potrafili współpracować, a nie budować jakieś mury, które nie istnieją" - powiedziała PAP Maciejewska.