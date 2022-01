Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji zmierzającą m.in. do tego, by podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogły posiadać w spółkach medialnych działających na podstawie polskich koncesji, udziały nieprzekraczające 49 proc.

Nowelizacja to naruszenie zasady, że umów należy dotrzymywać i uderzenie w interesy podmiotu, który otrzymał legalną koncesję na nadawanie

– argumentował prezydent.

Terlecki pytany przez dziennikarzy w Sejmie, czy PiS zaskoczyło weto prezydenta, odpowiedział: "Mnie osobiście nie, ale były takie opinie w naszym środowisku, że to zostanie skierowane do Trybunału, tak się nie stało, czyli trzeba podjąć inne działania". Dopytywany, jakie to działania, odparł, że "wymyślić taki projekt, który byłby do zaakceptowania dla pana prezydenta".

Na uwagę, że prezydent zwracał uwagę, że nie można zerwać polsko-amerykańskich umów, a więc "nie uderzycie państwo w TVN", szef klubu PiS podkreślił, że w nowelizacji nie chodziło o uderzenie w TVN. "Chodziło o uporządkowanie przepisów dotyczących w ogóle funkcjonowania mediów w Polsce" - dodał. Pytany, czy będzie nowy projekt, ocenił, że nie wie jeszcze. "Nie wykluczam takiej możliwości" - podkreślił.

Dopytywany, czy prezydent zdradził PiS, odpowiedział natomiast, że prezydent jest ponadpartyjny. "Nie ma tutaj takiej kwestii, żeby zdradzał jakąś partię" - podkreślał.

Na uwagę, że PiS przegrało rozgrywkę ws. ustawy medialnej, odpowiedział: "Ale jednocześnie wygraliśmy, bo pokazaliśmy że mamy spokojnie w Sejmie - gdy potrzebujemy - większość".

17 grudnia Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Nowelizacja trafiła do prezydenta. 19 grudnia w różnych miejscach kraju odbyły się manifestacje z udziałem m.in. liderów ugrupowań opozycyjnych, podczas których wzywano prezydenta do zawetowania nowelizacji - podnoszono m.in., że konsekwencje nowych przepisów dotyczyłyby obecnie Grupy TVN, której właścicielem jest podmiot spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego - amerykański koncern Discovery. W poniedziałek 27 grudnia prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o zawetowaniu noweli.

autor: Grzegorz Bruszewski

gb/ godl/