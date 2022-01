W materiale z 2 grudnia opisaliśmy dwa inne przykłady, na które wcześniej Bruksela zwracała uwagę polskiemu rządowi. Jeden dotyczył programu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego gminy otrzymają łącznie 1 mld zł na rozwój infrastruktury cyfrowej. Poznaliśmy korespondencję pomiędzy Brukselą a Warszawą. Zarzuty dotyczyły kampanii sekretarza stanu ds. cyfryzacji w kancelarii premiera Janusza Cieszyńskiego, który na spotkaniach z wójtami rozdawał czeki na konkretne kwoty. KE pytała m.in., dlaczego program, który w 100 proc. zostanie sfinansowany ze środków europejskich, jest promowany pod szyldem Polskiego Ładu. Na te zarzuty odpowiedziało Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Napisało, że spotkania odbywały się w ramach „działań komunikacyjnych” skierowanych do „potencjalnych beneficjentów”. Z odpowiedzi wynika jasno, że była to akcja zachęcająca gminy do wzięcia udziału w konkursie, który dopiero miał zostać rozstrzygnięty, a pieniądze naprawdę przyznane. Urzędnicy KE uznali, że czeki rozdawane przez Cieszyńskiego były fikcyjne i tak samo my je nazwaliśmy w naszym materiale. Po czym Centrum Projektów Polska Cyfrowa dwukrotnie zażądało od nas sprostowania, bo samo nie nazwało ich fikcyjnymi.