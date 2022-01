Co się obecnie dzieje z pozostałymi obywatelami Afganistanu, którzy trafili w sierpniu do Polski? - Wszyscy dostali statusy uchodźcy i otrzymali bezterminowe prawo pobytu i pracy w Polsce. Dostali też karty pobytu oraz tzw. genewskie dokumenty podróży, na podstawie których mogą swobodnie podróżować po krajach Unii Europejskiej i strefy Schengen - wyjaśnia Jakub Dudziak, rzecznik prasowy Urzędu ds. Cudzoziemców. - Obecnie 540 korzysta z pomocy socjalnej, a ok. 300 wciąż mieszka w ośrodkach dla cudzoziemców - dodaje urzędnik. Tam pomoc obejmuje m.in. naukę języka i opiekę medyczną. W sumie w 2021 r. budżet UdsC na opiekę socjalną wynosił ponad 90 mln zł, ale „nie jest możliwe wyszczególnienie kwoty przeznaczonej na cudzoziemców pochodzących z danego kraju”. Oficjalnie nie wiadomo, co się dzieje z tymi Afgańczykami, którzy nie korzystają już z pomocy urzędu. UdsC nie ma informacji, czy wyjechali dalej na Zachód, do czego mają prawo, czy próbują się urządzić w Polsce.