Program finansowy "Czyste Powietrze" ruszył we wrześniu 2018 roku i ma być realizowany przez 10 lat. Jego cel to wsparcie termomodernizacji domów jednorodzinnych oraz wymiany przestarzałych kotłów grzewczych, tzw. kopciuchów, na te bardziej ekologiczne, tak aby ograniczyć zjawisko niskiej emisji. Budżet programu to ponad 100 mld zł.

Szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa w rozmowie z PAP zauważyła, że program jest aktualizowany tak, aby był bardziej skuteczny i trafiał do coraz większej liczby osób. Dotyczy to chociażby uproszczenia wniosków, szybkości ich rozpatrywania czy zaangażowania gmin i banków w jego realizację - wskazała.

"Do początku grudnia beneficjenci złożyli wnioski na ponad 6 mld zł, to nas przekonuje, że program jest dobry i powinien być kontynuowany. Jednak wymaga on ciągłej ewaluacji, zmian, tak by docierał do jeszcze większej liczby Polaków. Dlatego w 2022 roku czekać nas będzie kolejna zmiana w programie, skierowana do grupy mniej zamożnych Polaków, którzy wymagają większego wsparcia finansowego" - zapowiedziała minister.

Obecnie program "Czyste Powietrze" rozróżnia przyszłych beneficjentów, a także wysokość dotacji - na dwie kategorie. W pierwszej części są to osoby, których dochód roczny nie przekracza 100 tys. zł i dla nich przewidziana jest dotacja podstawowa do 30 tys. zł. Druga część jest skierowana dla osób o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dla tej grupy beneficjentów przewidziana jest wyższa dotacja, do 37 tys. zł.

W 2022 roku - jak zapowiada minister Moskwa - pojawi się trzeci komponent programu dla jeszcze mniej zamożnych. „Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 900 zł oraz 1260 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych będą mogły otrzymać nawet do 90 proc. wsparcia. Maksymalnie kwota dotacji wyniesie 69 tys. zł” – wyjaśnia szefowa MKiŚ.

Beneficjentami trzeciej części "Czystego Powietrza" będą właściciele, współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Minister dodała, że szczególnie w realizacji trzeciej części programu liczy na dobrą współpracę z gminami, które podpisały z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej umowy o współpracy przy "Czystym Powietrzu".

"Chodzi o dotarcie z ofertą, jak i pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje szczególnie do osób starszych i najuboższych. Takie osoby często są wykluczone i potrzebują pomocy w przebrnięciu całej ścieżki od złożenia wniosku, poprzez realizację i późniejsze rozliczenie inwestycji" - podkreśliła Anna Moskwa. (PAP)

autor: Michał Boroń