Minister Niedzielski pytany był o przyczyny wysokiej umieralności w Polsce z powodu COVID-19. Powiedział, że może być ich kilka.

"Nie można wskazać jednej przyczyny, która jest odpowiedzialna za taki poziom zgonów (w piątek zanotowano ich 571 – PAP). To jest zarówno niski poziom wyszczepienia, mówię niski w porównaniu z inny krajami europejskimi, jak i kwestia charakterystyki przebiegu mutacji delta" – powiedział.

Dodatkowo nie bez znaczenia jest fakt, że osoby lekceważą sobie objawy choroby i w gorszym stanie trafiają do szpitala – dodał.

Wskazał też, że okres od zakażenia do gwałtownego pogorszenia stanu zdrowia jest w tej chwili krótszy, "co odbiera czas do reagowania". (PAP)

Autorzy: Klaudia Torchała, Marek Szczepanik