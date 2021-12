Dlatego mówi się także, że „odstrzelenie” wiceministra uderzyłoby w fundament mechanizmu utrzymania większości przez PiS, który po wyrzuceniu z rządu Jarosława Gowina polega na kaptowaniu polityków, którzy do Sejmu nie weszli z list PiS. To metoda, którą PiS posłużył się już w tamtej kadencji, gdy rozpadał się klub Kukiz’15, a także w wyborach samorządowych, gdy na ofertę partii Jarosława Kaczyńskiego skusił się Wojciech Kałuża, a jego przejście z KO do PiS dało temu ugrupowaniu rządy w śląskim sejmiku. Teraz, przy kruchej większości, z punktu widzenia władz partii każdy głos jest na wagę złota. PiS, chcąc nie chcąc, musi bronić takich osób, które stają się naturalnym celem nie tylko artykułów dziennikarzy, ale także ostrej krytyki opozycji za to, że zmienili stronę. – Ci, którzy atakują Mejzę, próbują z tego zrobić case Kałuży. Chcą pokazać, że jak dołączysz do PiS, to zostaniesz zniszczony. Jeśli my będziemy wyrzucać każdego, kogo oplują, to będziemy mieli nie 230, ale 215 mandatów – zauważa osoba z PiS. Więc może w tym przypadku głównym argumentem nie jest możliwa utrata większości, ale obawa przed odstręczeniem kolejnych chętnych do zmiany strony i zasilenia PiS.