W ostatnich dniach coraz więcej jest doniesień o koncentracji armii rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. W piątek szefowie MSWiA oraz MON spotkali się z Avril Haines, dyrektor Wywiadu Narodowego w gabinecie prezydenta Joego Bidena. Podróże premiera zaczęły się po tych rozmowach; chce on odwiedzić państwa graniczące z Rosją. W niedzielę był na Litwie, Łotwie i w Estonii, dziś w Budapeszcie ma się spotkać z premierami Grupy Wyszehradzkiej. Jutro Morawiecki ma polecieć do Norwegii, niewykluczona jest także jego wizyta w Londynie. Polskie władze obawiają się eskalacji sytuacji w kolejnych miesiącach i o tym polski premier chce rozmawiać z innymi europejskimi politykami.

W kontekście kryzysu na granicy z Białorusią zadaliśmy pytania w najnowszym sondażu United Surveys dla DGP i RMF FM. Ankietowani spośród listy proponowanych działań mieli wskazać to, które ich zdaniem przyczyni się w największym stopniu do rozwiązania kryzysu humanitarnego wywołanego przez Alaksandra Łukaszenkę.

Wskazania dotyczące umiędzynarodowienia konfliktu z białoruskim reżimem są akurat korzystne dla PiS. W ostatnim czasie rząd mocno zaktywizował się w kwestii zaangażowania zagranicznych partnerów, do tego - przynajmniej chwilowo - na granicy jest spokojniej. - Partii rządzącej udało się wygrać pierwszą potyczkę, ale wojna jest długa. Udało się przekonać organizacje międzynarodowe typu NATO i UE do zdefiniowania tego kryzysu jako ataku hybrydowego, a nie kryzysu migracyjnego. I jak widać, było to oczekiwane przez obywateli - komentuje prof. Norbert Maliszewski, szef Centrum Analiz Strategicznych KPRM. Zwraca uwagę na „ofensywę dyplomatyczną” premiera. - Trzeba mieć na uwadze ruchy wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, możliwość przedłużania się kryzysu wskutek kolejnych działań władz białoruskich. Rząd prowadzi też kolejne działania, takie jak budowa muru czy przygotowanie procesu readmisji migrantów obecnie przebywających w ośrodkach w Polsce - dodaje Maliszewski.

W sondażu zbadaliśmy też preferencje partyjne. Na PiS zagłosowałoby obecnie 31 proc. osób (spadek o ponad 4 pkt proc. w stosunku do analogicznego badania, które opisaliśmy w DGP 14 października), a na jego głównego konkurenta KO - 22,1 proc. (spadek o 5 pkt proc.). Na Polskę 2050 Szymona Hołowni głos oddałoby ponad 12 proc. badanych (wzrost o ok. 2,5 pkt proc.), na Lewicę i Konfederację po ok. 7 proc. Próg wyborczy przekroczyliby też ludowcy z wynikiem 5,8 proc. (wcześniej 4,6 proc.). W stosunku do października wyraźnie zwiększył się odsetek niezdecydowanych wyborców - z 9,9 do 15,2 proc.

- Mimo sytuacji kryzysowej partia rządząca ma wciąż dużą przewagę nad liderem opozycji, choć zarówno PiS, jak i KO tracą - komentuje prof. Maliszewski. - W przypadku PiS wyborcy przechodzą do tzw. poczekalni osób niezdecydowanych, bo nie widać tu przepływu do konkurencyjnych ugrupowań, natomiast w przypadku KO widać przepływ w kierunku Polski 2050. Spadek PiS jest związany z tym, że tak jak w poprzednim roku w sytuacji kryzysu związanego ze wzrostem cen, trudną sytuacją epidemiczną, wyborcy zaczynają mieć wątpliwości. Ale historia pokazuje, że w przypadku przetrwania tych kryzysów ci wyborcy wracają. A pamiętajmy, że rząd przygotował tarczę antyinflacyjną, jesteśmy też przed szczytem IV fali, więc z czasem te notowania się poprawią - dodaje profesor.

Przedstawiciele opozycji doszukują się pozytywów. - Nasz wynik jest na podobnym poziomie, co w innych sondażach z ostatnich tygodni, a jak odliczy się niezdecydowanych, to jest w okolicach 25 proc. Co więcej, wynik dwóch największych formacji opozycyjnych zdecydowanie przewyższa wynik PiS, co na dwa lata przed wyborami może nastrajać optymistycznie - ocenia Jan Grabiec z PO. Jego zdaniem zadziwiający jest spadek notowań PiS. - Wydawało się, że wydarzenia na granicy powinny chwilowo wzmocnić notowania rządzącej partii. Tak się jednak nie dzieje. To pokazuje, że ten rząd traci wiarygodność i sprawa granicy nie przysłania innych problemów, takich jak drożyzna czy IV fala pandemii, do której rząd się nie przygotował - wskazuje poseł PO. ©℗