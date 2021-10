Polityczne kłótnie, brak woli decydentów czy zwykła niechęć do wprowadzania zmian. To między innymi z tych powodów zakaz jest, a projektu realnego wsparcia, które miało być w pakiecie ze zmianami w prawie aborcyjnym, nie ma. Rząd tłumaczył, że potrzebuje czasu, by nie powstał bubel prawny . Część ekspertów boi się, że w rezultacie projekt i tak nie rozwiąże głównych problemów.

Czy kwota 20 tys. zł jest realna? Tu nasi rozmówcy nabierają wody w usta. Poseł Wróblewski ma pewność co do hospicjów i konsyliów w szpitalach; jeśli chodzi o wysokość świadczenia – nie wiadomo.

Pytamy w hospicjach perinatalnych i hospicjach dla dzieci o obecnie funkcjonujące rozwiązania. Lista zarzutów jest długa. Po pierwsze, cała medycyna paliatywna jest dziś wrzucona do jednego worka: obok opieki dla dorosłych jest ta dla dzieci narodzonych i nienarodzonych. Po drugie – nadal jest problem z postawieniem właściwej diagnozy, która powinna być następnie w odpowiedni sposób zakomunikowana kobiecie i jej bliskim. – W efekcie mamy dziś zarówno kobiety, które dopiero u nas dowiedziały się, że są w ciąży z wadą letalną. I odwrotnie – przyszły do nas szukać pomocy, po czym żadna z wad stwierdzonych gdzieś indziej się nie potwierdziła – słyszymy w hospicjum perinatalnym. I po trzecie – nie ma standardów opieki nad kobietami w ciąży ze stwierdzonymi wadami. Rozporządzenie Rady Ministrów mówi wprawdzie o kompleksowej pomocy, ale co to oznacza? – Tu powinny być konkrety oparte na doświadczeniu fundacji prowadzących takie placówki. Standardy z gwarancją ustawową oznaczają jednak koszty. Asystentów z prawdziwego zdarzenia brak, tak samo jak nie wszędzie rodziny mogą liczyć na opiekę wytchnieniową.