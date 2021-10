Teoretycznie taki proceder to sprawa dla prokuratury. Ale Banaś nie chce przekazywać zebranych przez siebie oświadczeń śledczym, ponieważ uważa, że „byliby sędziami we własnej sprawie”. Stąd propozycja powołania parlamentarnej komisji śledczej, która miałaby zbadać sprawę. – Nie możemy przedstawić tych dokumentów prokuraturze ze względu na obawę, co może spotkać te osoby – stwierdził mec. Marek Małecki, który towarzyszył prezesowi NIK na konferencji.