Białoruś w sprawach migracji prowokuje i testuje granice swoich sąsiadów, w tym Polski. Stan wyjątkowy ma potrwać 30 dni, ale nawet jeśli zostanie przedłużony, nie rozwiąże to problemu. Bo presja migracyjna to wyzwanie na lata, a nie na kilkadziesiąt dni. Podobnie jak problemem długookresowym jest próba reeksportu migrantów do UE . Charakterystyczne, że w wielu sprawach Bruksela toczy z obecnym rządem gorący spór, a w tej Morawiecki ma poparcie Komisji, ale także państw członkowskich. Skoro takie porozumienie jest na linii KE–Warszawa, to tym bardziej warto, by także wewnątrz kraju wypracować, jeśli nie porozumienie, to przynajmniej kanały koordynacji. Jeśli presja migracyjna na wschodniej granicy to problem na lata, będzie kłopotem także dla kolejnych rządów, a nie tylko dla PiS. A skoro tak, to obecny powinien zaproponować partiom opozycyjnym formy współpracy w tej kwestii, a przynajmniej wymiany informacji. Nie chodzi o jakieś sztuczne zamazywanie różnic, ale faktyczne forum traktowania się poważnie przez poszczególne ugrupowania i ograniczenie politycznej gry na tym polu.