Witold Klaus z Instytutu Nauk Prawnych PAN precyzuje, że Afgańczycy, którzy przyjechali do Polski, mogą się ubiegać o status uchodźcy w innym państwie, ale zgodnie z zasadami to Polska jako pierwszy kraj, do którego przyjechali, sprawuje nad nimi opiekę. Inne państwa mogą ją przejąć, ale nie muszą tego zrobić. – Część na pewno wyjedzie, bo wiemy, że takie uzgodnienia były. Polska zobowiązała się przywieźć Afgańczyków na prośbę konkretnych państw i to one prawdopodobnie przejmą teraz nad nimi opiekę. Ale jeśli pozostałe osoby nie będą chciały zostać w Polsce i zdecydują się same wyjechać do innego kraju UE , te państwa mogą, ale nie muszą zgodzić się na przejęcie za nich odpowiedzialności i rozpatrzenie ich wniosku o status uchodźcy. Niemcy praktycznie wszystkich odsyłają z powrotem do Polski – podkreśla prawnik.