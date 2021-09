Wniosek będzie przedstawiony w godzinach wieczornych - prace nad nim zaplanowano na godz. 20:45-22:00. Głosowanie w tej sprawie będzie przeprowadzone na tym samym posiedzeniu Sejmu.

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra rolnictwa PSL złożyło w sierpniu. Pod wnioskiem ludowców podpisali się także posłowie Lewicy.

We wniosku podkreślili, że odkąd Puda został ministrem w październiku ubiegłego roku MRiRW "nie przygotowuje projektów legislacyjnych, nie prowadzi dialogu z rolnikami, z organizacjami rolniczymi. "10 miesięcy nic nierobienia to kpina z polskich rolników" - napisali politycy w uzasadnieniu.

Marek Sawicki, wiceszef klubu Koalicja Polska-PSL, UED, Konserwatyści zaznaczył, że resort rolnictwa "nie zasługuje na eksperyment, na jaki poszło PiS, obsadzając Pudę na stanowisku".

Pytany, jak jego klub chce przekonać Sejm do poparcia wniosku, powiedział: "Ten minister to wielki nieobecny. Kwestie związane z Afrykańskim Pomorem Świń są nieruszone. Zamiast wyrównania dopłat unijnych dla rolników mamy ich zmniejszenie. Naprawdę, jest o czym mówić." "Rolnicy nie po to wychodzą na drogi, żeby pokazać swoje ciągniki tylko dlatego, że nie mają środków na ich spłatę" - podkreślił Sawicki.

Inne zarzuty formułowane przez PSL wobec Pudy to: brak konkretów dot. rolnictwa w Polskim Ładzie, brak aktywności politycznej ws. embarga na eksport polskich produktów na rynek rosyjski, rosnące koszty produkcji rolnej czy brak cen gwarantowanych w skupie dla sadowników.

Poseł PSL Stefan Krajewski podkreślał po złożeniu wniosku, że "czas na to, by posłowie odwołali ministra, który szkodzi polskiemu rolnictwu, szkodzi polskiej wsi". Z kolei przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus (PiS) pytany przez PAP wówczas o inicjatywę ludowców ocenił, że jest to wniosek "przeciwko, a nie dla polskiego rolnictwa", bo minister zamiast zajmować się polityką pomocową, będzie musiał odpierać zarzuty. "Oczywiście zagłosuję przeciw temu wnioskowi" - zapowiedział Telus.