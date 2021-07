A że mogą być pewne niedopatrzenia, to pewne, zwłaszcza jeśli zobaczymy nieścisłości w liczbach. Od początku dyskusji nad Polskim Ładem jako koszty tych rozwiązań dla samorządów podawano 10–11 mld zł. Tymczasem w opublikowanym OSR do ustawy to już 13,7 mld zł. Czemu te szacunki są tak różne od podanych wcześniej? Inny przykład z liczbami to dane , ile zostanie w kieszeniach Polaków. Jeszcze na konferencji prasowej szef resortu finansów Tadeusz Kościński i jego zastępca Jan Sarnowski mówili o 8 mld zł, ale w późniejszej informacji prasowej pojawiło się 14 mld zł. Czemu? Bo resort do 8 mld zł, które na skutek reformy faktycznie zostaną w portfelach pracowników i rencistów i będą impulsem dla gospodarki, doliczył 6 mld zł, które wpłyną do budżetu na skutek przepisów uszczelniających. To jednak nie to samo.