We wpisie w mediach społecznościowych szef rządu stwierdził, że "już niebawem w każdej gminie w Polsce ruszą inwestycje strategiczne: nowe drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, boiska, parki, domy seniora". To wszystko – jak zaznaczył – przyniesie Polski Ład.

Premier załączył swój list, który opublikowano w sobotnim "Super Expressie". W liście tym premier wylicza, co znajdzie się w Polskim Ładzie.

"Polski Ład to nasza droga do budowy państwa dobrobytu. To nasza droga do europejskiego standardu życia" - napisał szef rządu. "Jesteśmy gotowi do odbicia po pandemii i mamy plan, jak to zrobić" - stwierdził Morawiecki.

Według niego, "Polski Ład to szansa na zbudowanie autentycznej klasy średniej; nie dla wybranych, ale dla jak najszerszej grupy Polaków; dla tych, którzy mieszkają nie tylko w dużych miastach, lecz także w Polsce lokalnej - miasteczkach średniej wielkości i wsiach".

"Z myślą o nich wprowadzamy kwotę wolną od podatku w wysokości aż 30 tys. zł. Skorzysta na tym przeszło 18 mln Polaków. Podatku od emerytury do 2,5 tys. zł nie zapłacą też emeryci. Co miesiąc dostaną więcej pieniędzy na rękę. Kontynuujemy wsparcie dla polskich rodzin. Dzięki Polskiemu ładowi będzie ich stać na własny dom czy mieszkanie. A nasze dzieci będą uczyć się w wyremontowanych i lepiej wyposażonych szkołach. To wielka inwestycja w ich przyszłość" - napisał premier.

Zapowiedział, że "niebawem w każdej gminie w Polsce ruszą inwestycje strategiczne: nowe drogi, sieci wodno-kanalizacyjne, boiska, parki, domy seniora", nowe inwestycje oznaczają zamówienia, a to oznacza większe zyski dla przedsiębiorców i tysiące nowych miejsc pracy.

Premier napisał też, że kolejne środki, krajowe i pochodzące z UE, przeznaczone zostaną na inwestycje w wyższą jakość usług publicznych. Zapowiedział, że w ciągu kilku lat nakłady na służbę zdrowia wzrosną do 7 proc. PKB.

Polski Ład - stwierdził szef rządu - to "zapowiedź dekady rozwoju i szansa na cywilizacyjny awans do pierwszej ligi europejskiej."