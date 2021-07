Wiącek po złożeniu ślubowania wyraził uznanie dla parlamentarzystów za to, że "potrafili się wnieść ponad podziały polityczne i zapewnili ciągłość funkcjonowania urzędu RPO". "Zaszczytem jest dla mnie to, że to porozumienie się skoncentrowało wokół mojej osoby" - powiedział dziennikarzom w Sejmie.

"Zaczynam pracę" - oświadczył RPO. Wśród swoich pierwszych planowanych działań wspomniał przygotowanie raportu dotyczącego problemów, jakie obnażyła pandemia.

Jak wyjaśnił, chce przygotować wykaz rzeczy, które należy zmienić w prawie i w praktyce. "Tak, abym miał materiał do tego, żeby się spotkać z odpowiednimi organami władzy publicznej po to, aby podyskutować o rozwiązaniach obowiązujących w trakcie pandemii, o problemach, których można by i można będzie uniknąć, jeśli nie daj Boże dojdzie do kolejnej fali pandemii" - powiedział RPO.