Nasza sytuacja nie jest dobra o tyle, że Polska znalazła się także na celowniku Komisji w sprawozdaniu na temat przestrzegania praworządności w krajach członkowskich. Katalog upomnień wobec Polski jest długi – począwszy od najnowszych wydarzeń, czyli orzeczenia TK podważającego ważność środków tymczasowych TSUE wobec Izby Dyscyplinarnej SN. Autorzy raportu podkreślają także, że KRS, wybierana przez ciało polityczne, funkcjonuje w niezmienionej formie i wskazuje kandydatów na sędziów, co budzi obawy, jeśli chodzi o niezależność sądownictwa. Komisja podkreśla, że w Polsce funkcja ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego jest w jednym ręku. Autorzy przypominają zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i wymiarze sprawiedliwości po 2015 r. i wskazują, że ten kierunek jest kontynuowany. W kontekście rozwiązań antykorupcyjnych, w których Polska była oceniana wysoko, znalazło się sformułowanie, że istnieją obawy co do wzrostu korupcji zinstytucjonalizowanej na wysokim szczeblu „spowodowane rozbieżnością w traktowaniu spraw o korupcję do celów politycznych”. Spory fragment sprawozdania dotyczy sytuacji na rynku mediów. Autorzy opracowania wskazują na propozycje zmian w ustawie medialnej, których celem jest zmiana własnościowa w TVN. Ich zdaniem rodzi to ryzyko dla pluralizmu mediów, podobnie jak zakup Polskapresse przez PKN Orlen. W tym kontekście autorzy podkreślają obawy Reporterów bez Granic czy rzecznika praw obywatelskich o niezależność mediów. Zwracają także uwagę, że reklama, na którą wpływ ma władza, jest kierowana do mediów uważanych za przyjazne rządowi. Autorzy wytykają także rosnące ograniczenia w dostępie do informacji publicznej.