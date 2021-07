Odpowiadają mi poglądy i podejście dr. Karola Nawrockiego do spraw historycznych; myślę, że podczas spotkania z senatorami PSL przekona on ich do tego, by ewentualnie udzielili mu poparcia i zagłosowali na niego w Senacie - powiedział w poniedziałek poseł Marek Sawicki (PSL).

Sejm pod koniec maja głosami PiS, Konfederacji i Kukiz'15 powołał dr. Karola Nawrockiego na prezesa IPN. Senat ma zająć się kwestią jego powołania na posiedzeniu 21-23 lipca. Sawicki pytany w poniedziałek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, jak ocenia szansę ostatecznego powołania Nawrockiego na szefa IPN odparł, że głosował za nim w Sejmie. "Mnie jego poglądy, jego podejście do spraw historycznych odpowiada. Zarówno ze względu na przeszłość mojego dziadka i ojca związanych z Narodowymi Siłami Zbrojnymi i jakby reaktywacja czci dla tych żołnierzy" - powiedział poseł PSL. Według niego, warto by Nawrocki pochylił się nad kwestią procesu brzeskiego, nad kwestią wyroku dla Wincentego Witosa. "Mam nadzieję, że to dr. Nawrocki przeprowadzi" - podkreślił poseł PSL. Myślę też - jak dodał - "że przekona on senatorów Polskiego Stronnictwa Ludowego, kiedy się z nimi spotka do tego, żeby ewentualnie udzielili mu poparcia". Kadencja obecnego szefa IPN Jarosława Szarka kończy się w lipcu. Powołany przez Sejm na jego następcę dr. Nawrocki, to dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i obecnie wiceszef IPN.