Z kolei opinia prof. Władysława Czaplińskiego z Instytutu Nauk Prawnych PAN odnosi się do międzynarodowego kontekstu nowelizacji k.p.a. Chodzi o stanowiska dyplomacji USA i Izraela, które krytykowały jej uchwalenie za nieodwracalne zamknięcie sprawy reprywatyzacji. W tym kontekście pojawia się np. kwestia odszkodowań za mienie bezspadkowe. „Wymóg pewności prawa oraz zaufania obywateli do państwa powoduje konieczność ostatecznego uregulowania kwestii majątkowych. Wobec znaczącego upływu czasu nie jest możliwa restytucja mienia. Problemem obciążającym kolejne rządy jest nieuregulowanie kwestii odszkodowań za skonfiskowane/wywłaszczone mienie, co jednak jest kwestią polityczną, a w mniejszym stopniu prawną” – napisał autor opinii.