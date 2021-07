Błaszczak podczas pikniku wojskowego "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w Terespolu nawiązał do programu Polski Ład. Mówił, że to wyraz dbałości o rozwój społeczny i gospodarczy.

"Polski Ład skoncentrowany jest na tym, żeby stworzyć sprawiedliwy system podatkowy. Dziś niestety jest tak, że ci którzy średnio i mniej zarabiają na nich położone są większe obciążenia podatkowe. Ci którzy więcej zarabiają płacą niższe podatki. To nie jest sprawiedliwy system, zmienimy to" - zapowiedział Błaszczak.

Podkreślił, że w ramach Polskiego Ładu zostanie wprowadzona kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł. "Przy rozliczaniu się małżeństw jest to już kwota 60 tys. zł. Wprowadzimy także w ramach Polskiego Ładu uwolnienie emerytur od podatków; emeryci, którzy otrzymują emeryturę do 2,5 tys. zł w ogóle nie będą płacić podatku" - zauważył szef MON.

Zapowiedział, że wprowadzone zostaną także zmiany dot. budownictwa z myślą o młodych ludziach; chodzi o budowę tylko "na zgłoszenie" domów do 70 metrów kwadratowych. Wspomniał też o planowanych gwarancjach kredytowych na wkład własny w przypadku chęci zakupu mieszkania w budownictwie wielkorodzinnym.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii, jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego; dom do 70 m kw. bez formalności; a także emerytura bez podatku do 2500 zł.